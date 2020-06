Marina Spago

Quedarnos en casa reduce las posibilidades de infectarnos por el coronavirus (COVID-19). El distanciamiento social ha provocado una disminución en la realización de actividad física diaria (que se define como cualquier movimiento del cuerpo que incluye actividades de la vida diaria, trabajo y ejercicio físico) sumado a la suspensión de programas de ejercicios programados (caminatas, clases, entrenamientos, rehabilitación kinésica), generando efectos no deseados (dolores articulares, cansancio, etc.) y afectando la calidad de vida relacionada a la salud. ¿Qué pasa cuando nos volvemos más sedentarios o inactivos? Sedentarismo: baja actividad física, mucho tiempo acostado o sentado. Inactividad: es no cumplir con el mínimo de 30 minutos diarios de actividad moderada, cinco días a la semana. Muchos saben que los ejercicios aeróbicos (caminar, andar en bicicleta, correr, nadar) son buenos para el corazón y los pulmones, y que los ejercicios con peso fortalecen los músculos esqueléticos. Pero lo que muchos no saben es cuán rápido perdemos la fuerza cuando reducimos nuestra actividad física diaria. Las investigaciones demuestran que el reposo a corto plazo puede resultar en una pérdida de masa muscular, y en los adultos mayores se produce de manera más acelerada que las personas más jóvenes. La pérdida de masa muscular causa una pérdida de fuerza, seguida de eventos que debilitan la función cardiaca y pulmonar, por lo tanto, mayor cansancio y sedentarismo. Realizar un programa de manera regular trae varios beneficios, especialmente en adultos mayores y pacientes con trastornos de salud crónicos (obesidad, diabetes, cardiopatías y enfermedades pulmonares entre otras), quienes son más susceptibles a las infecciones en general, identificados como una población particularmente vulnerable durante este brote. Por ejemplo, acorta los tiempos de recuperación en caso de requerir un período de internación. Además, el ejercicio cardiorrespiratorio tiene un efecto positivo sobre del sistema inmune; y ayuda a contrarrestar los efectos negativos del estrés por aislamiento. ¿Cómo podemos asegurarnos de estar lo más activos posible mientras estamos en aislamiento? Piensa que nivel de actividad física tenías antes del aislamiento. Si eres menos activo, establece metas para regresar a ese nivel de actividad, minimizando el tiempo sentado. Si planeas aumentar tu nivel de actividad implementando un plan de ejercicios se sugiere la consulta y asesoramiento de un equipo de profesionales de la salud (médico clínico, médico especialista según patología, nutricionista y kinesiólogo), para controlar los síntomas de la enfermedad actual y prevenir futuras complicaciones. Es de vital importancia mantener el nivel de actividad física dentro de las pautas recomendadas (mayor o igual a 150 minutos por semana de actividad moderada, o mayor a 75 minutos de actividad intensa) con el objetivo de mejorar la condición física y minimizar el daño que esto puede causar. Y si fumas, ahora es un excelente momento para dejarlo. Lic. Marina Spago, Kinesióloga Fisiatra - (MN 15162. MP 5565) - Centro Médico Rawson (CMR)

¿Por qué es importante mantener la actividad física en tiempo de aislamiento por Covid-19?

Por Lic. Marina Spago

