La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jun/2020 Motivación:

Sobre cortesía y amabilidad

Por Claudio Valerio











La amabilidad y la cortesía tienen la magia de abrir las puertas a buenas y sinceras relaciones; la altanería y la rudeza, las cierran. La amabilidad y la cortesía son cualidades que hacen digno, a quien las practica, de ser amado y respetado, estas cualidades que por lo general, comienzan con una sonrisa. Quien se acostumbra a ser amable, siempre lo será, y quien se acostumbra a ser altanero, es muy difícil que cambie. La amabilidad es un comportamiento de respeto y afecto hacia las demás personas sin que medie ningún tipo de discriminación. La persona amable trata con consideración a todos los que la rodean. Por otra parte, la simpatía va íntimamente ligada a la amabilidad. Si el trato respetuoso y amable comenzara en la casa y luego en los centros educativos y posteriormente en el trabajo, comenzando por los jefes, la vida sería más placentera. A la juventud actual, no se le ha inculcado el principio de respeto hacia los mayores a quienes tratan con desdén y hasta con burla, como si ellos, con el paso de los años, no fueran a envejecer. Pero es el mismo sistema de gobierno el responsable de que esto suceda, pues le han quitado autoridad a padres y profesores para reprender con energía y sin violencia a niños y adolescentes. ¿Por qué años atrás, nuestros padres sí podían reprendernos dándonos una paliza cuando nos portábamos mal y no por eso nos traumatizamos ni dejamos de amarlos? Cuando los jóvenes no reciben una Educación adecuada ni en el hogar ni en los centros educativos, el resultado es una sociedad compuesta por personas altaneras y carentes de respeto hacia sus semejantes. Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

