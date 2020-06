Efemérides del día de la fecha, 2 de Junio

DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO Instituido a través de la Ley Nº 25.425 en el año 2001, en este día se conmemora la fundación del primer cuerpo de bomberos del país, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, en el año 1884. Asimismo, en esta jornada se homenajea a todos los bomberos y bomberas por su altruismo, responsabilidad y vocación. Actualmente hay 43.000 bomberos voluntarios, de los cuales 7000 son mujeres, repartidos en más de 900 cuerpos en todo el país. Todo comenzó en el barrio porteño de La Boca cuando, a raíz de un violento incendio, Tomás Liberti junto a su hijo Oreste y los vecinos Lázaro Paglieti,Esteban Denegri, Luis Paolinelli, Andrés Benvenutto, Santiago Ferro, José Ragoza, Romeo Scotti y Ángel Descalzo apagaron las llamas. A partir de esto, armaron un manifiesto y crearon el Cuerpo de Bomberos: "una chispa podría desarrollar un voraz incendio que reduciría a cenizas nuestras humildes viviendas de madera. Tenemos necesidad de una Sociedad de Bomberos, que en los momentos de peligro salven nuestros bienes y nuestras familias". Debido al brote de Covid-19, este año la Fundación Bomberos de Argentina convoca a todos los cuarteles a tocar la sirena durante un minuto a las 17:30, con una formación mínima y banderas de ceremonia."Será nuestra manera de decirle a la sociedad que estamos como siempre en nuestros cuarteles, listos y preparados para salir a las emergencias con abnegación, sacrificio y desinterés como lo hemos hecho siempre, desde hace 136 años, de manera voluntaria y profesional". DEBUT DE LA SELECCIÓN EN EL MUNDIAL ARGENTINA 1978 En una noche fría en la que los cantos de los hinchas retumbaban en "El Monumental", la Selección ingresó al campo de juego para enfrentarse a Hungría. Los nervios y la emoción de los jugadores contrastaron con el semblante serio de los hungaros. Antes de que el reloj marcara los 10 minutos Karoly Csapó aprovechó el rechazo del "Pato" Fillol para poner en ventaja a los extranjeros. Sin embargo, 5 minutos después, un peligroso tiro libre de Mario Kempes complicó al arquero Sandor Gudjar que tuvo que resignarse a observar como Leopoldo Luque le daba el empate a los locales. A punto de finalizar el partido, una jugada que parecía sellar el empate sorprendió a los hinchas que explotaron de felicidad; comenzó con el centro de Tarantini, Luque la paró de pecho para Alonso que se la devolvió pero el defensor húngaro derribó al delantero albiceleste y alejó la pelota del arco, no obstante, Daniel Bertoni definió magistralmente cerrando el marcador 2-1. Aquel día César Luis Menotti comprendió que podíamos salir campeones: "ese partido se vivió con la ansiedad y la locura lógica de un debut, pero fue importantísimo. Me di cuenta de que podíamos ser campeones por la manera en que asimilamos el gol en contra". DUA LIPA LANZA SU DISCO DEBUT Un día como hoy en el año 2017, Dua Lipa lanzaba su disco debut "Dua Lipa." La cantante británica empezó subiendo covers a Youtube hasta que llamó la atención del mánager de "Warner Bros.", Ben Mawson, que la recomendó a productores. Su canción "Hotter than hell" fue la que le permitió firmar el ansiado contrato con la discográfica mencionada anteriormente en el año 2015. Tras años en el estudio de grabación, Lipa lanzo su disco: "quiero que la gente tenga una idea de todo lo que ha sucedido durante los últimos años mientras escribía el álbum y llegue a conocerme." Entre las canciones se encuentran: "Blow your mind (mwah)", "New rules", "IDGAF", "Be the one" y "Homesick".

Efemérides del día de la fecha, 2 de Junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar