Breves: Deportivas

MARADONA RENOVARÍA Gimnasia (LP) y Diego Maradona habrían alcanzado un principio de acuerdo para la continuidad del 10 como entrenador Tripero. Según trascendió, la Comisión Directiva que preside Gabriel Pellegrino le ofreció a Maradona un contrato hasta diciembre de 2021, a fin de extender el vínculo que expira en agosto próximo. Y todo indica que la oficialización de esta renovación se informaría mañana, en coincidencia con el 133º aniversario de la institución. BUNDESLIGA: FECHA 29 Ayer se completó la 29ª fecha de la Bundesliga, tercera desde que se reinició el campeonato tras el parate por la pandemia de coronavirus. En el único encuentro de la jornada, Leipzig venció 4-2 a Colonia y llegó a los 58 puntos. De esa manera se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones que comanda Bayern Munich (67) y que tiene como escolta a Borussia Dortmund (60), que el domingo goleó 6-1 como visitante al colista Paderborn. En el otro partido del domingo, Borussia Monchengladbach superó 4-1 a Union Berlin y se mantiene igualado en el 4º puesto con Bayern Leverkusen (ambos suman 56 puntos). La 30ª y próxima fecha comenzará el viernes, pero tendrá su partido más atractivo el sábado con el duelo que sostendrán Bayern Leverkusen y Bayern Munich. CON PLANTEL COMPLETO Barcelona, líder de la La Liga de España, volvió a entrenarse este lunes con el plantel completo por primera vez desde marzo cuando se declaró el aislamiento por la pandemia de coronavirus. En tanto, el ministro de Cultura y Deportes español, Juan Manuel Rodríguez, convocó para hoy a Lionel Messi (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Koke (Atlético Madrid) y Dani Parejo (Valencia) a una reunión virtual para conocer las inquietudes de los jugadores antes del reinicio del campeonato, pautado para el próximo 11 de junio. EL BERNABEU NO VUELVE La Liga de España retomará su actividad el segundo fin de semana de junio, pero el que todavía no regresará será el Santiago Bernabeu, estadio del Real Madrid. El presidente de la institución, Florentino Pérez, anunció que el equipo de la capital española se presentará en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, que tiene una capacidad estimada para ocho mil espectadores y fue inaugurado en 2006. Como los partidos se jugarán a puertas cerradas, Pérez explicó que la decisión "es para poder terminar con las obras en el Santiago Bernabéu". ROLAND GARROS Mientras Wimbledon ya canceló su edición 2020 debido al coronavirus, Roland Garros todavía resiste luego de reprogramar ya varias veces su fecha de realización. Ayer, el presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, aseguró que la próxima edición del Grand Slam parisino se desarrollará en septiembre (a partir del 20, presumiblemente) con "un máximo de público" a raíz de la pandemia. "Apuesto por un Roland Garros con un máximo de público. A la hipótesis de jugar a puerta cerrada no le tenemos mucho cariño", manifestó Giudicelli. LA NBA IRÍA A DISNEY La NBA tienen como probable fecha de reanudación de la temporada 2019/20 al próximo 31 de julio, según anunció el comisionado de la liga, Adam Silver, a los dueños de las franquicias. El torneo se suspendió el pasado 11 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus? y para su finalización, la organización estaría ultimando detalles para que los mejores equipos de cada conferencia jueguen playoffs a puertas cerradas en un complejo de Disney World en Florida.



