Alberto Fernández inaugura hoy una planta diésel de la refinería Axion

"Le permitirá a la Argentina no tener que importar más gasoil Premium", explicó el Presidente ayer. El intendente Abella acompañará el acto que también tendrá la presencia de Axel Kicillof. La empresa Axion energy continúa avanzando con el proyecto de expansión de la refinería que posee en nuestra ciudad y en la mañana de hoy recibirá la visita del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para inaugurar la nueva planta de Hidrotratamiento de Diesel (HDT) dedicada principalmente a optimizar el tratamiento de azufre. "Mañana (por hoy) voy a tener un día lindo, por decirlo de algún modo, porque se inaugura una destilería que le permitirá a la Argentina no tener que importar más gasoil premium. Y eso es buenísimo porque son divisas que se ahorra la Argentina. Eso es formidable", señaló ayer Fernández en diálogo con el programa Basta de Todo (Radio Metro). Será la segunda visita que el Presidente realice a nuestra zona en de una semana, dado que el pasado miércoles estuvo en la planta que Toyota posee en Zárate. Allí estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof, quien también estará presente hoy y quien ya ha visitado Axion este año, en febrero pasado, cuando fue recibido por Alejandro y Marcos Bulgheroni para recorrer las obras de ampliación de la refinería. En esa oportunidad estuvo presente el intendente Sebastián Abella, quien también participará hoy de la visita de Alberto Fernández, con quien se encontrará por primera vez. En la reducida comitiva que estará presente, debido a cuestiones sanitarias y de seguridad, otro "local" que este miércoles estará acompañando al Presidente de la Nación será Pedro Milla, actual Secretario General de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio). Los trabajos de ampliación que está concretando Axion energy son el mayor proyecto de refinación en la Argentina de los últimos 30 años, con una inversión de capital de 1.500 millones de dólares, y permitirán incrementar en 60% la producción de combustibles, además de mejorar aún más la calidad de la nafta y el gasoil que allí se elabora, con ultra bajo contenido de azufre, cumpliendo los estándares europeos de calidad, para abastecer a las más de 630 estaciones de servicio que integran la red de AXION energy en la Argentina. Al momento de finalizar las obras se habrán instalado más de 200 kilómetros lineales de tuberías, 35.000 m3 de hormigón, 14.000 toneladas de estructura metálica y se habrán movido más de 140.000 m3 de tierra; utilizando aproximadamente 13 millones de horas hombre. En marzo pasado, días antes que se establecieran las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus, Axion energy había presentado Quantium, su combustible premium desarrollado íntegramente en nuestro país y que, de acuerdo a la compañía, "garantiza la más alta calidad en combustibles del mercado". Con un octanaje mayor a 98, Quantium limpia el 100% del motor en solo dos tanques y rinde más kilómetros por litro, lo que garantiza un gran desempeño del motor y optimización de consumo, precisaron desde Axion energy. Producido en la refinería de nuestra ciudad, este combustible tiene ultra bajo contenido de azufre y contiene un paquete de químicos no metálicos con rendimiento probado en control y remoción de depósitos, como así también consigue una reducción de la fricción con menor desgaste del motor.

