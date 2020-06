Gustavo Bellanger es el nuevo gerente de la Anses Campana

Gustavo Bellanger

Cuenta con el visto bueno de Carlos "Toro" Ortega. Asumió formalmente ayer con la presencia de Santiago Debandi, Jefe Regional Conurbano I de ANSeS, a puertas cerradas. "Quiero poner la oficina en marcha, de ser posible, la semana que viene", señaló Bellanguer. Luego del cambio de gobierno a manos del presidente Alberto Fernández, la gerencia de la Delegación Campana de la ANSes quedó vacante en febrero, cuando finalizó sus funciones Mariano Ranieri. Pandemia mediante, los tiempos se dilataron y finalmente ayer la delegación de ANSeS de nuestra ciudad tiene nuevo Gerente. Se trata del campanense Gustavo "Dino" Bellanguer (55) quien fue oficialmente ungido ayer por el Jefe Regional Conurbano I del organismo, quien vino hasta nuestra ciudad a tal efecto. Bellanguer ingresó al ANSeS hace 36 años y la mayoría de su carrera la desarrolló en el sector de Verificaciones. De hecho, si bien siempre tuvo una oficina física en Campana, su trabajo consistía en visitar y realizar tareas de inspección en las diferentes de la Regional que además de la oficina de Campana, actualmente incluyen San Martín, Tres de Febrero, Vicente López, Pilar, Escobar, Hurlin-gham, José C. Paz, Merlo, Moreno, San Fernando, Ituzaingó, Morón y San Isidro. "Me toca –comentó a La Auténtica Defensa- asumir en un contexto particularmente difícil, dado que por la pandemia no se está atendiendo al público. Pero tengo luz verde para poner la oficina en marcha, de ser posible, la semana que viene. Pero tengo que organizarlo". En ese sentido, explicó que será de manera paulatina y respetando un protocolo de atención, además de los turnos caídos luego de que se declarara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Se irá citando a las personas, e incluso se habilitará un mail exclusivo para poder darle prioridad a los trámites locales. "Es un orgullo y una satisfacción especial que un compañero de carrera esté ocupando la gerencia de la delegación de mi ciudad. "Dino" tiene todo mi apoyo y mi confianza", comentó sobre el nombramiento Carlos "Toro" Ortega, Secretario General a nivel nacional del gremio de empleados la ANSeS.



Debandi y Bellanguer ayer en las oficinas de la Av. Mitre, cuando se formalizó el nombramiento.



