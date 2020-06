La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 03/jun/2020 El ciclo "Charlas en pandemia" abordó el Covid-19 y el reuma







El Dr. Víctor Racedo respondió consultas e inquietudes de vecinos a través de las redes sociales del Municipio. A través de sus redes sociales, el Municipio sigue promoviendo charlas con profesionales para que los vecinos puedan consultar sobre distintos temas vinculados al COVID-19. El jueves pasado fue el turno del Dr. Víctor Racedo, quien de manera amena y con términos muy claros y directos respondió a la pregunta "En esta pandemia, si tengo reuma ¿corro más riesgo?" "No es lo mismo decírselo a todas las personas porque existen distintas enfermedades reumáticas. Pero los trabajos que han salido en distintos lugares del mundo, muestras a las enfermedades reumáticas como de muy bajo riesgo para el Covid-19. Por lo menos hasta ahora no está demostrado", comentó. Y aclaró: "Bajo riesgo de complicación y muerte, no de contagio. Porque el riesgo de contagio lo tenemos todos". Previamente, el profesional explicó respecto al significado de la palabra reuma que no existe una enfermedad llamada así sino que proviene de algunas enfermedades que utilizan reuma como la fiebre reumática. "Engloba a muchas enfermedades como la gota, artrosis, artritis, osteoporosis, soriasis, y lupus", especificó. Siguiendo con su argumentación, Racedo agregó que el Coronavirus no es sinónimo de muerte sino de alto contagio y que el problema radica en "que un porcentaje de gente requiere hospitalización y un porcentaje se muere". Por eso, valoró la cuarentena como método para "no contagiarnos todos juntos a la vez porque el sistema sanitario no sería suficiente y por ahí sí corremos más riesgo de que se muera más gente de la que se tenía que morir". Además, explicó que si bien el riesgo de contagio lo tenemos todos, el riesgo de muerte no. "Para ello, hay dos elementos a tener en cuenta: la carga viral –que es la cantidad de virus que entra en mi organismo en el momento del contagio, y el estado físico de las personas". Finalmente, recordó la importancia de cumplir con las recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio y la carga viral. "No hay que ser un sabio ni un estudioso para cumplir con las pautas que van a permitir que no me contagie o si me contagio sea menor, con una carga viral baja que si me contagio no me doy cuenta: lavado de manos, distanciamiento social, el uso barbijo, tapabocas o máscara", concluyó.



Racedo brindo una charla a través de las redes sociales del Municipio.



