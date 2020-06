Petroleros solicitó la reapertura de negociaciones paritarias

"Muchos de nuestros trabajadores han sufrido rebajas en sus salarios, y continúan con su labor. No podemos dejar que pierdan su poder adquisitivo en estos momentos de crisis", expresó Pedro Milla. La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) que comanda Pedro Milla pidió este martes que se reabran las negociaciones paritarias de 2019 para una actualización salarial. La entidad gremial solicitó una reunión al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para realizar una revisión de las paritarias y en el reclamo exige establecer una conversación con la Cámara de la Industria del Petróleo (CIP). "Muchos de nuestros trabajadores han sufrido rebajas en sus salarios, y continúan con su labor. No podemos dejar que pierdan su poder adquisitivo en estos momentos de crisis", expresó Milla, secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles. Dentro de la reapertura en las negociaciones, la Federación exige el porcentaje de aumento que logre equiparar la inflación, por la cual estiman que los sueldos se encuentran un 15% por debajo. "Nos encontramos en un momento delicado, donde la crisis económica invade a todos los sectores. De todas maneras, no podemos dejar de lado los trabajadores que día a día cumplen con sus deberes laborales y buscan impulsar nuestro país", agregó Milla.

MILLA RECONOCIÓ EL "MOMENTO DELICADO" QUE ATRAVIESA EL SECTOR, PERO ASEGURÓ QUE NO SE PUEDE "DEJAR DE LADO A LOS TRABAJADORES". YPF NO SUSPENDE A través de un comunicado oficial, YPF desmintió este lunes que tenga previsto suspender trabajadores por la reducción de la actividad petrolera que forzó el coronavirus. "No existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido", aseguró la firma. La pandemia golpeó de lleno en una compañía que ya venía afectada por el congelamiento del precio de los combustibles. A fines de marzo, el entonces CEO de la empresa, Daniel González, reconoció que a raíz de la cuarentena la demanda de naftas había caído 70% debajo de los días anteriores, el gasoil un 50% y el combustible de aviación cerca del 90%. A raíz de esta situación, la compañía redujo drásticamente la contratación de servicios y además dejó de certificar muchos servicios que sí se habían realizado lo que afectó a toda su red de proveedores. A su vez, el horizonte se presenta complejo porque la compañía tiene ingresos congelados en pesos y vencimientos de deuda en dólares.

