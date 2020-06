El militante peronista Leonardo Ramos sostuvo que "es increíble que durante la mayor pandemia que recordemos los habitantes de la ciudad de Campana el intendente esté creando una Agencia de Recaudación, con varios directores que incrementan la planta con salarios fabulosos para instalar más funcionarios innecesarios que no cumplen ninguna función". "Esto ya lo vimos en los gobiernos anteriores, donde habían contratado una consultora a fin de mejorar la recaudación, que no mejoró nada y cobró millones que durante años pagamos los vecinos de Campana", aseguró. Para Ramos, "gastar más en recaudación no es recaudar más ni mejor, tantos directores en el área de Cobranza no lo tienen ni siquiera las más grandes empresas del país sean públicas o privadas". "Resulta necesario además destacar que esta tarea la vienen realizando los empleados municipales con gran eficiencia, honestidad y esmero por mucho menos de lo que va a gastar el Municipio ahora, y como todas las cosas que son perfectibles, si el intendente quisiera dedicarle esfuerzo a mejorar la tarea podría hacerlo bien con cursos de capacitación para la gente del área", consideró el militante peronista. "Los vecinos de Campana ya no podemos financiar los caprichos de la política local, incluso para iniciar un reclamo debemos pagar $1.000 pesos según las nuevas tasas. Un aumento que no se corresponde con ningún índice inflacionario de la realidad en una economía diezmada por la pandemia", afirmó. Y concluyó dirigiéndose a Abella: "Los vecinos y comerciantes, muchos cerrando ya sus puertas, no podemos financiar su festival de nombramientos. Por favor atienda el sistema de salud que le esta tocando bocina todas las noches".

Leonardo Ramos



Leonardo Ramos: "Cuando la recaudación es un gasto"

