Cuestionan por "ilegal" la designación de Vulich al frente de la Agencia de Recaudación Municipal

Los bloques opositores advirtieron que la decisión del intendente se lleva por delante la Carta Orgánica de las Municipalidades. La contadora Romina Vulich todavía no asumió en la flamante Agencia de Recaudación municipal, pero a horas de ser anunciada como su titular la oposición salió a cuestionar la decisión del intendente Abella de ponerla en el cargo. El Frente de Todos y la UV Calixto Dellepiane, los dos bloques disidentes en el Concejo Deliberante, coincidieron en calificar de "ilegal" la designación de la concejal del oficialismo, al sostener que va en contra de lo dispuesto por la Carta Orgánica de las Municipalidades. Según manifestaron en sendas gacetillas de prensa, el artículo 90 establece que "ningún concejal podrá ser nombrado para desempeñar empleo rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos (pagos) fueron aumentados durante el período legal de su actuación". Las creación de la Agencia de Recaudación, que tendrá a su cargo el cálculo y cobro de los impuestos municipales, fue votada el pasado 23 de abril. El peronista Oscar Trujillo aseguró que Vulich "votó para crear el cargo que pretende ocupar y desde el cual busca engañar a los vecinos y seguir vaciándoles los bolsillos como recaudadora de las nuevas tasas impuestas en las ordenanzas Fiscal e Impositiva de Abella". "Pero por otro lado -denunció el edil-, desde esta gestión siguen creando cargos para beneficiarse entre ellos, ocupando una función que le representará un incremento en sus ingresos, sin dudas". "Se trata de otra de los tantos integrantes de este Gobierno que dice venir desde fuera de la política, pero que termina beneficiándose de ésta al igual que su marido, también funcionario, y su sobrino, flamante proveedor municipal", esgrimió en tanto Marco Colella. El edil hizo referencia así a que el esposo de Vulich es integrante jerárquico del gobierno municipal y su sobrino le vende mochilas, según las acusaciones formuladas por el propio Colella durante el debate de la Rendición de Cuentas. Vulich participó de los equipos económicos de Cambiemos en la campaña electoral de 2015 y con la asunción de Abella pasó a integrar la cúpula de la Secretaría de Hacienda. Finalmente dio el saltó a la política "pura" el año pasado, cuando apareció en los primeros lugares de la lista de concejales de Juntos por el Cambio. "Si bien estoy más encasillada en lo técnico y profesional -trabajé quince años en relación de dependencia en una empresa grande que me hizo desarrollarme y tener mi propio estudio contable ahora -, lo social siempre me atrapó. Por eso estoy acá: para devolverle a Campana lo que me dio", le decía a La Auténtica Defensa en 2019 tras el acto de presentación de los precandidatos del oficialismo. Antes de su carrera en el sector público, la todavía concejal -el HCD debe aprobarle la renuncio o licencia si quiere asumir en la Agencia de Recaudación- estudió contaduría en la Universidad de Luján y se desempeñó varios años en una de las importantes multinacionales que opera en la ciudad. En ese sentido, el líder de la bancada UV Calixto Dellepiane, Axel Cantlon, dijo que "de ninguna manera" cuestiona "la idoneidad de la concejal para desempeñar el cargo, pero la forma en que fue designada está fuera de la ley". Además del artículo 90, Cantlon objetó la designación de Vulich señalando que el 206 "establece que los directivos de los organismos descentralizados, como es el caso de la Agencia de Recaudación, deben ser nombrados por el Departamento Ejecutivo con acuerdo del Concejo Deliberante". "Es decir que el HCD debe votar y brindar su acuerdo a una designación que proponga el Ejecutivo, en otro caso el funcionario ni puede ser designado", sostuvo el vecinalista. Y añadió: "Esto no se cumplió porque la designación fue unilateral por parte del intendente, incluso en la ordenanza que crea la Agencia se dice que solamente se le informará la designación al Concejo Deliberante, pero que no se le requiere el acuerdo que exige la ley". "Esto demuestra la impunidad total con la que se maneja la Municipalidad de Campana violando permanentemente las normas. Imaginemos que si ya se empieza así con la designación de los funcionarios de la Agencia, el manejo que hagan de los impuestos municipales puede ser mucho peor", advirtió el abogado.

Cuestionan por "ilegal" la designación de Vulich al frente de la Agencia de Recaudación Municipal

