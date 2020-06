Efemérides del día de la fecha, 3 de Junio

DÍA DEL INMIGRANTE ITALIANO

Instituido en el año 1995 mediante la Ley Nº 24.561, en este día se conmemora el nacimiento de Manuel Belgrano, descendiente de italianos, en el año 1770. Empujados por la pobreza, cientos de italianos migraron a nuestro país con el propósito de tener una vida mejor; muchos retornaron a Italia pero otros quedaron tan fascinados con el país que decidieron quedarse y formar sus familias. "El argentino es un italiano que habla español" diría Jorge Luis Borges.

Según el Censo Nacional del año 1869, de los 211.992 extranjeros que se encontraban en el país 71.442 eran italianos; en el año 1895 esta cifra aumentó a 492.676; y en el año 1914 llegó a 928.860. Más adelante, en el año 2001, la embajada italiana estimó que en el país residían 1 millón de italianos y que 16 millones de personas eran descendientes de los mismos.En el año 2010 el Censo Nacional determinó que 147.499 habitantes eran italianos.

Entre los descendientes de italianos más importantes de nuestro país se encuentran Homero Manzi, Florentino Ameghino, René Favaloro, Ernesto Sabato, Alfonsina Storni, Tita Merello, Luis Alberto Spinetta, Florencia Bertotti y Lionel Messi.

FALLECE MUHAMMAD ALÍ

Cassius Marcellus Clay, Jr. nació el 17 de enero del año 1942 en Kentucky, Estados Unidos.Empezó a boxear a los 12 años, tras el robo de su bicicleta, el policía y entrenador de boxeo Joe Martin le recomendó el deporte luego de que el joven le dijera que iba a golpear al ladrón. Dos años después, ganó el Golden Gloves Championship del estado de Kentucky, el primero de cinco. A los 17 años se consagró campeón del Intercities Golden Gloves y campeón nacional de la Unión Atlética Amateur en la categoría semipesado; al año siguiente, se colgó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos Roma 1960.

Finalizados los Juegos, el boxeador debutó profesionalmente venciendo aTunney Hunsaker en el Freedom Hall de Louisville. Dos años después, venció por "knock out" técnico a Sonny Banks en el Madison Square Garden. En el año 1964 se consagró campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría peso pesado luego de vencer a Sonny Liston. Convertido al Islam hacía tiempo, al día siguiente de la pelea, anunció su cambio de nombre: "Cassius Clay es un nombre de esclavo. No lo elegí y nunca lo quise. Soy Muhammad Alí, un nombre libre. Le insisto a la gente que me llame así cuando me hable." En el año 1966, Alí se negó rotundamente a pelear en la Guerra de Vietnam lo que provocó que fuera condenado a 5 años de prisión (salió bajo fianza), una multa de 10 mil dólares y se le quitó el título mundial y la licencia de boxeador por 3 años y medio:"pueden preguntarme lo que quieran sobre la guerra de Vietnam y siempre me escucharán decir lo mismo: no tengo problemas con los vietcong. Ningún vietcong me ha llamado nigger. "

Campeón de los pesos pesados en los años 1964, 1967, 1974-1978 y lineal de los pesos pesados en 1964-1967, 1974-1978 y 1978-1980, peleó con grandes boxeadores como Floyd Patterson, George Chuvalo, Zora Folley, "Ringo" Bonavena y George Foreman que, en vano, trataron de arrebatarle sus títulos. Sin embargo, Joe Frazier, Ken Norton, Leon Spinks, Larry Holmes y Trevor Berbick lograron derrotar al imponente boxeador.

Falleció en el año 2016 en Arizona, Estados Unidos.

"RIDIN" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 2006, la canción "Ridin´" del rapero Chamillionaire destronaba a "SOS" de Rihanna y llegaba al puesto número 1 del "Billboard Hot 100" Compuesta por Hakeem Seriki, nombre verdadero del rapero, y Anthony Henderson, el sencillo producido por Play-N-Skillz habla del racismo, la brutalidad policial y el estereotipo del afroamericano conduciendo con drogas en el auto.