Pintar la casa: Una actividad válida para realizar durante el confinamiento

Aprovechando que las pinturerías y ferreterías están alcanzadas por las actividades esenciales, no es mala idea aprovechar el tiempo y pintar la casa. No es una tarea difícil y mucho menos si se realiza en familia. La pandemia de Coronavirus hace que toda la familia se quede en casa. Eso ha generado un uso extremo de las redes sociales, un record de películas miradas en streaming y también algunas crisis relacionadas con la convivencia, algunas muy graves. Sin embargo, muchas familias han aprovechado este momento tan trágico para hacer (tal como normalmente se dice) de la crisis una oportunidad, e incursionaron en tareas que normalmente no realizaban y mucho menos de manera grupal. No es raro escuchar (sobre todo a los adultos mayores) que "a los niños hay que enseñarles desde pequeños que tienen que colaborar en las tareas domésticas y deben aprender también a hacer labores de reparación, decoración, etc. Es una manera de enseñarles la cultura del trabajo". Por eso, enséñales a pintar la casa es una actividad que se puede realizar en familia. Que cada integrante de una familia aporte su granito de arena y que, incluso, decore como realmente quiera dentro de una participación comunitaria, genera ese sentido de pertenencia de que el hogar es de todos. La pintura de las paredes es un elemento básico dentro de la estética de una vivienda. A través del color se puede comprender cuál es el propósito que se quiere conseguir en ese espacio, pero no es lo mismo una habitación infantil que una de adultos. CONVIRTIENDO UNA ACTIVIDAD EN ENTRETENIMIENTO Parece que el ocio y entretenimiento solo pueden estar asociados o a la vida fuera de la casa o a pasar las horas frente a una computadora utilizando las redes sociales o frente a la pantalla de TV mirando series vía Netflix. Sin embargo y dependiendo de la manera en que se quieran ver las cosas, cualquier tarea del hogar que se nos ocurra puede darse la vuelta y convertirse en algo divertido. A REPARTIR TAREAS Cuando se pretende llevar a cabo la aplicación de pintura sobre una pared, no puede realizarse de forma simple y aleatoria. En realidad, se debe estudiar bien cómo hacer este trabajo. Incluye a tu familia en este proceso. Una alternativa es darle a sus hijos la posibilidad de que puedan elegir el tono de su habitación, pero siempre tratando de orientarlos para que no haya un choque estético con el mobiliario del hogar. Hacerse responsable de su habitación a la hora de elegir los colores, es de por sí una valoración importante de parte de los padres, pero también una responsabilidad que los va preparando en su vida futura. Otra tarea que deberían llevar a cabo ellos o al menos ayudar a realizar, sería el de disponer en el centro de la habitación todo lo que debe quedar protegido, para colocarle un plástico protector por encima. Una vez realizado esto, descolgadas las decoraciones, se procederá a preparar (también entre todos) las paredes y techo, tapando agujeros con enduido y reparando grietas si las hubiera. Luego de esto, estamos casi a punto de comenzar la tarea. ECONÓMICAMENTE CORRECTO Existe una fórmula mucho más cómoda para pintar la casa: pagar a una empresa y olvidarte del asunto. Sin embargo, como sabemos, hay una imposibilidad real de poder hacer esto en estos momentos, ya que no hay habilitación para que pintores particulares o empresas dedicadas a esto realicen una obra, entonces ¿por qué no hacerlo en familia, ahorrar dinero e incrementar el espíritu de grupo? Seguramente, cuando todo esto pase y retomemos la vida normal que tanto añoramos, el haber pintado la casa será uno de los pocos hermosos recuerdos que nos traerá la Pandemia, y además un recuerdo perdurable, ya que lo veremos todos los días en nuestras paredes. Entre todos se puede pintar una habitación en poco tiempo. Tanto los niños como los padres deben estar activos en esta labor. De esta manera, se puede aplicar la pintura de forma rápida y sencilla, siempre y cuando haya coordinación. Hay que intentar no manchar en exceso. La higiene es fundamental y no conviene ensuciar con pintura. Debe hacerse de manera simple y directa. También pueden aplicarse contrastes cromáticos. En el fondo, no solamente tiene que ser de un color la habitación, también puede dividirse en dos o poner zócalos. MATERIALES Entre los materiales necesarios, lo que no puede faltar es: Lijas gruesas y finas, enduído, pinceles, rodillos, espátula, fijador y pintura con su respectivo solvente (puede ser agua o aguarráz, de acuerdo al tipo de pintura que utilicemos. Luego, y para no aburrirlos explicándole cuáles son las técnicas más eficientes a la hora de pintar, una buena alternativa puede ser ver en familia un tutorial en Youtube, que hay un montón y muy buenos. También es recomendable pedir a la pinturería el mayor asesoramiento posible, cosa que hoy puede hacerse en línea. La mejor pinturería no es la que te ofrece los materiales más caros, sino la que te pueda asesorar la mejor relación entre calidad y precio. También aquella que te dé, a través de su experiencia, el asesoramiento más preciso sobre la cantidad de pintura para cada ambiente. Porque suele suceder cuando pintamos, que nos sobre mucha pintura que, luego de meses y meses de ocupar un lugar innecesario en nuestra casa, la terminamos tirando porque al querer utilizarla nuevamente ya está seca y vencida. UN TOQUE ESPECIAL Si les interesa completar la decoración con recursos originales, en las paredes pintadas y secas pueden aplicarse vinilos temáticos vinculados con algún contenido que les interese. Es una manera sencilla de darle un toque diferente a un ambiente y la mayoría de las casas de pintura Tu casa puede ser un auténtico espacio de arte, donde las paredes, además de tener color, también pueden ser un recipiente dinámico de recursos decorativos. No cabe duda de que la decoración es un arte. Y esta vez los artistas son el grupo familiar.

