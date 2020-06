Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 03/jun/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 03/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Automovilismo:

Gastón Fernández; ”Estamos con ganas de probar el auto” Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Automovilismo:

Gastón Fernández; "Estamos con ganas de probar el auto"







El piloto campanense, único representante de la ciudad en la Clase A del TC Regional, reveló que cuenta con chasis y motor nuevos. Sin embargo, cuando iban a probar "el Guacho" en Arrecifes apareció el coronavirus y quedó todo postergado. En su taller, el campanense Gastón Fernández continúa con su actividad profesional, mientras aguarda el momento de volver a salir a pista con todas las novedades que preparó para su auto de cara a la temporada 2020 del TC Regional que nunca llegó a ponerse en marcha por la llegada del coronavirus y las medidas de aislamiento obligatorio. Una situación que no puede evitarse en el inicio de cualquier diálogo: "Uno debe cuidarse mucho por la salud. Yo sostengo que no hay que tener miedo, pero sí respetarlo al virus y tomar los recaudos para no vivir un feo momento. La realidad es que se prolongó más de lo deseado y eso nos complicó a todos, empezando desde lo económico con este agravante de la salud como recién hablábamos. En nuestro taller estamos trabajando, porque los clientes nos reclaman y uno no debe fallarles. Y si bien tenemos todo el protocolo, estamos expuestos igual. Además, no podemos dejar de resolverle los problemas a quienes nos visitan para continuar también con sus trabajos", comienza explicando el piloto de nuestra ciudad. -¿Y en lo deportivo cómo estás? -La verdad es que el auto está terminado, completo y listo para ir a correr. Es la primera vez que pudimos realizar todo el trabajo como se debía y estábamos muy ilusionados para ir a probar al autódromo de Arrecifes. Pero ocurrió lo que ya es de dominio público. -¿Por qué decís que es la primera vez que está terminado como querían? -Porque hicimos un chasis nuevo que lo armaron en Salto, pudimos poner un motor nuevo de la mano de Leo Sccocozza y nos entusiasmamos mucho con esta posibilidad. Fue lo que debíamos hacer, pero a veces no se podía. -La realidad dice que venían de un año complicado. -Es cierto, nos pudimos meter entre los diez de la Clase A y si algo nos caracterizó durante el 2019 que el equipo, fue fiel a la perseverancia y el sacrificio de todos nosotros con una historia hasta conocida, esa imagen que se repitió en varias ocasiones, cuando "el Guacho" volvió al galpón familiar durante el fin de semana, jajaja, para reparar lo necesario y ser de la partida el domingo. Ese fue un desgaste que no deseamos repetir, si bien eso nos valió a nosotros el enorme respeto de los compañeros y también los puntos necesarios para pintar el 7 en los laterales. -No fue un año fácil para ustedes. -Fue un año de mucho trabajo, hasta que encontramos el auto que buscábamos. De la mano de Leo en los motores no renegamos más. Y el asesoramiento de la familia Pierce en el chasis nos permitió lograr de a poco un auto más dócil. -¿Qué fue lo positivo y lo negativo del año pasado? -Lo negativo fueron los golpes y los impulsores rotos. Y lo positivo fue lograr a pesar de todo pintar el #7 para este año. Eso se debe a que las reparaciones que hicimos de los golpes fueron a veces a las apuradas. Por eso digo que vamos a buscar definitivamente un lugar para estar entre los mejores cinco para este año. -Sos el único representante de Campana en la categoría. -Esto ya lo conté, pero en su momento hubo otros pilotos de Campana que dejaron su marca en la categoría, Sí es verdad que en mi ciudad siempre se apuntó más a otras categorías, pero yo creo que continuo el camino que arrancó mi viejo con los seis cilindros y allí seguimos. A mí me gusta mucho correr acá, más ahora que se formó un lindo grupo. Somos más autos, pero la mística de la amistad está latente en la categoría y eso está bueno. También siempre hay alguien dispuesto a darte una mano cuando te ocurre algo. -Hubo un cambio de colores en el auto y siempre sostengo que detrás de eso alguna historia hay. -Tal cual, diste en la tecla. Corrí con distintos colores y nunca podía redondear lo que íbamos a buscar en las carreras. Y un día, hablando en el taller, recordamos que cuando participábamos en el TC del Oeste teníamos ese auto color naranja que nos dio unas satisfacciones bárbaras y dijimos: "vamos a probar con el chasis". Y creas o no, no se paró más. Hay que creer a veces en algunas cosas. -¿Sos cabulero? -Sí, en algunas cosas suelo repetir determinadas situaciones como la carrera anterior, pero tampoco estoy tan pendiente de esto. -¿Es un mito o una realidad que los pilotos hablan con sus autos? -Esto es una realidad que vivimos y ejercemos todos los pilotos. Yo le hablo a mi auto y le hablas cuando vas a clasificar, ante de la serie y en la final. No es un mito y en cualquier categoría que se te ocurra sucede, siempre. No debe haber piloto que no haga este ejercicio de charlar con su auto. Hasta mi papá lo hacía, jajaja. -Tu papá volvió a correr. -Fue el momento más lindo que viví en el año. Me emocioné, porque se lo merece. Vino como invitado a una carrera y fue algo inolvidable. Y si este año se da de nuevo, se sube otra vez. Ya lo hablamos y estamos de acuerdo. No sabemos si esto va a comenzar, pero de ser así quiero que suba, aunque el otro día me dijo que si estamos peleando arriba prefiere que lleve otro piloto que esté en actividad. -Lindo gesto del "viejo". -Sí, lo entiendo, pero a mí me gusta que lo corra, porque él lo sufre a la par mía, no deja nada librado al azar y sé que le encanta. En casa le dan el permiso correspondiente, jajaja. No debe dejar de hacerlo, si le gusta más que a mí. -¿Cómo te ves de cara a esta temporada? -Creemos que dándole más constancia en las fechas podemos pelear más adelante y seguir este camino. Igual todo está muy incierto y lo veo complicado. El otro día, los dirigentes nos hicieron saber que la categoría presentó el protocolo, pero no le aseguraron nada. O sea: aun no tenemos asegurado nada. Igual estamos contentos, entusiasmados y con ganas de probar el auto antes de la primera fecha para saber cómo se comporta. -¿Y cómo creés que serán las carreras a partir de ahora? -Totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados. No será fácil, porque hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. El protocolo habrá que respetarlo y la ausencia del público y familiares se va a sentir. En el caso nuestros iremos los tres habilitados con papá y León, porque más de tres por auto no permiten. Es otro tema que debemos tener muy en cuenta. Sé que por el momento somos varios los autos para ir y que se están sumando otros nuevos. lo que hace más interesante el arranque, en caso de producirse. -¿A quién se agradece? -Permitime, como siempre, destacar a aquellos que hacen posible llevar esta pasión adelante. A mi viejo, que es el motor de todo esto; a Araceli, que es de fierro y disfruta tanto como yo las carreras; a mi familia; mis hijas; Nati, Juanjo, Horacio, a mi motorista Leo Scocozza, a la familia Pierce por el chasis, a todo Campana y a mi principal sponsor, Servi-Car´s.

“EL GUACHO" PINTADO DE NARANJA. DESDE EL CAMBIO DE COLOR “NO SE PARÓ MÁS", MARCÓ GASTÓN.



Automovilismo:

Gastón Fernández; "Estamos con ganas de probar el auto"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar