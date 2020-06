Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 03/jun/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 03/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

UN POSITIVO EN TIGRE El mediocampista de Tigre Agustín Cardozo se convirtió ayer en el cuarto futbolista de Argentina en dar positivo por coronavirus, según informó el club que milita en la Primera Nacional. "El jugador se encuentra asintomático y cumpliendo la cuarentena en su domicilio con las disposiciones sanitarias propuestas", indicó la institución en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. El futbolista aseguró que está completamente asintomático y, en diálogo con TyC Sports, contó además que se entrenó "como todos los días, lo más bien" a pesar de estar infectado. A su vez relató que su madre fue la primera en infectarse y "tuvo fiebre", lo que generó que toda la familia exija "un hisopado". Finalmente, tanto él como sus hermanos y su padre dieron positivos. El volante, de 23 años, es oriundo de San Isidro y tiene contrato con el Matador hasta junio de 2021. Con su positivo, se suma a la arquera de Excursionistas, Stephanie Rea; a la jugadora de la reserva de River, Camila Godoy; y al juvenil de la Novena División de Racing, Thiago Taborda; quienes fueron los primeros contagios de Covid-19 detectados e informados en el fútbol argentino. REUNIÓN SUSPENDIDA La reunión que los dirigentes del fútbol argentino iban a mantener este miércoles para hablar sobre la vuelta de la actividad fue suspendida, con la intención de no crear falsas expectativas respecto del regreso a las canchas en el corto plazo en medio de la pandemia de coronavirus. Uno de los principales motivos para la cancelación del encuentro virtual fue el caso positivo de Agustín Cardozo, mediocampista de Tigre. El otro motivo para decidir la postergación de las charlas es el gran aumento de los infectados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, una situación muy diferente a lo que ocurre en muchas otras zonas del país. COLÓN LICENCIADO El cuerpo técnico de Colón de Santa Fe decidió darle licencia al plantel para que cada integrante pueda atravesar el período de cuarentena de la forma en que le resulte más apropiada. El preparador físico, Pablo Santella, les dio a los jugadores hasta el 8 de junio para que puedan estar con su familia y volver a sus lugares de origen. Según se informó, el carácter de la medida es optativo, por lo que aquel jugador que no desee interrumpir la preparación continuará su puesta a punto para cuando se reanude el fútbol en Argentina. DIEGO, POR AHORA NO Cuando todo parecía indicar que Diego Armando Maradona seguiría como entrenador de Gimnasia de La Plata, el presidente del club, Gabriel Pellegrino, confirmó que "el 10" rechazó el ofrecimiento que le hicieron y responsabilizó a su entorno, al que marcó como "el problema". Al mismo tiempo, el abogado Matías Morla, representante de Maradona, le echó la culpa a la dirigencia, asegurando que ahora "no le quieren renovar". BAROVERO, A ESPAÑA El ex arquero de River Plate Marcelo Barovero seguirá su carrera en Burgos, equipo que milita en la segunda división del fútbol español y tiene como propietario al empresario Antonio Caselli. La incorporación de "Trapito", luego de su paso exitoso por Monterrey de México, fue confirmada por el club con una bienvenida en su página oficial. El guardameta de 36 años tendrá así su tercera experiencia en un equipo extranjero, después de sus pasos por Necaxa y Monterrey. En tanto, en Argentina, atajó en Atlético Rafaela, Huracán, Vélez Sarsfield y River Plate.



