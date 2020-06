La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/jun/2020 Coronavirus: Campana llegó a 39 casos activos







Ayer se sumaron tres nuevos contagios en nuestra ciudad y el total acumulado ahora es de 57. En el país se registró un nuevo record de infectados: 949. Además, se informaron otras 14 muertes. En el Informe Diario que brinda la Municipalidad de Campana sobre la situación del coronavirus, ayer al mediodía se conoció que nuestra ciudad sumó tres nuevos contagios y que cuenta ahora con 39 casos activos y un total acumulado de 57 casos positivos desde que se inició la pandemia. Esta información no fue actualizada por el reporte vespertino que ofrece el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que incluso ayer por la tarde marcaba un total de 54 casos acumulados en Campana (mismo número que el martes por la noche). En esta oportunidad, mientras los casos activos aumentaron en la ciudad, no se modificó la cifra de recuperados: siguen siendo 15 los pacientes dados de alta tras haber dado positivo en su momento. Por su parte, la Municipalidad de Zárate confirmó ayer cuatro nuevos contagios después de los 12 informados el martes. De esta manera, la vecina ciudad cuenta ahora con 30 casos activos (uno de ellos estaría internado en la Clínica Delta de nuestra ciudad). Según reveló La Izquierda Diario, un foco de contagio que habría afectado tanto a Zárate como a Campana se habría dado en la Línea Mitre de Trenes Argentinos, que presentaría un total de 10 contagios, ocho de los cuales estarían repartidos justamente entre Zárate y Campana. Además, también se confirmó un caso positivo en Atucha esta semana. Lo informó la empresa Nucleoeléctrica Argentina, que también comunicó que el empleado cumple aislamiento en su domicilio, ya que no presenta síntomas y su estado de salud es bueno. "Se trata de un caso asintomático, que fue detectado por un testeo realizado luego de que sus contactos estrechos fueran confirmados positivos de COVID 19. La empresa tomó contacto con él y su familia, y se puso a disposición para prestar colaboración en lo que necesite", señalaron desde NASA. Según se informó, el trabajador no asistía a planta desde el domingo último. Y quienes estuvieron en contacto estrecho con él están siendo aislados y colocados bajo seguimiento médico. NUEVO RECORD DE CONTAGIOS El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se confirmaron 949 nuevos casos positivos en el país, lo que representa un nuevo máximo desde que se inició la pandemia. De esos 949 contagios, 467 corresponden a residentes en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que 442 pertenecen a ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Del resto de los territorios nacionales, la provincia con más contagios ayer fue Río Negro, que sumó 16. En tanto, ayer fueron confirmados también otros 14 fallecimientos en el país, por lo que el número de víctimas fatales se eleva actualmente a 583. Este miércoles fallecieron ocho hombres (cuatro de 85, 75, 54 y 59 años, de la provincia de Buenos Aires; tres de entre 63 y 58, de la Ciudad de Buenos Aires; uno de 83 años, de Chaco; y otro de 74, de Río Negro) y cinco mujeres (dos de 71 y 72 años, de la provincia de Buenos Aires; dos de 77 y 78, de la Ciudad de Buenos Aires; y una de 83, de Córdoba). EN PROVINCIA HAY UN 40% DE OCUPACIÓN DE CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA Así lo manifestó el ministro de Salud, quien alertó que un "crecimiento exponencial" de casos de coronavirus pondría "al límite" al sistema sanitario. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, planteó ayer que la provincia tiene "un 40% ocupado de las camas de terapia intensiva", y advirtió que si sigue "con un ritmo de crecimiento exponencial" de casos de coronavirus, "el sistema sanitario llegaría al límite". "Si se levanta la cuarentena, se desborda el sistema sanitario y comenzamos a apilar cadáveres y vamos hacia las fosas comunes", alertó el funcionario, al criticar a quienes cuestionan lo realizado por el Gobierno frente a la pandemia. No obstante, evitó vincular la postura anticuarentena con los dirigentes de la oposición: "Los referentes y funcionarios del PRO y Cambiemos no piden la barbaridad de levantar la cuarentena. Ningún intendente pide levantar la cuarentena, algunos sólo piden mayor apertura", aclaró. Respecto a la posibilidad de que la Ciudad determine una mayor flexibilización de su cuarentena, Gollán sostuvo que "no habría que permitir ninguna actividad que aumente la circulación que no se pueda controlar", por lo que el ministro entiende que "las estrategias del AMBA deben ser comunes porque los barrios populares de la Ciudad interactúan con la población de la provincia". Luego amplió esa reflexión: "En la Ciudad se puso al límite la disponibilidad de camas en los hospitales públicos por los casos de barrios populares, pero tiene una oferta de camas muy grande de las privadas que podría ponerse a disposición si el Estado asume el costo. Si la cosa se desmadra, hay que cerrar, excepto que se acepte el criterio de los países que decidieron que mueran los que tengan que morir. Si levantamos la cuarentena, vamos a ver las consecuencias que vimos en otros países de América".

DANIEL GOLLAN, MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.



Coronavirus: Campana llegó a 39 casos activos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar