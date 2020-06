P U B L I C



Fue ayer a las 5 de la mañana. Es una bebé de 3 meses del barrio San Felipe. Un profundo sentimiento de dolor y tristeza invadió la calle López y Planes y a todo el barrio San Felipe cuando se supo de la muerte de una bebé de apenas 3 meses. Aparentemente, sucedió mientras dormía junto a sus padres en el domicilio y alrededor de las 5 de la mañana, se dieron cuenta que la niña no respiraba. Cuando llegó el SAME, ya no había nada que hacer. Acompañamos a la familia y deudos en su sentimiento.

La bebé vivía sobre la calle López y Planes. Cuando llegó el SAME ya no había nada que hacer.



Fallece mientras dormía

