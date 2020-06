Tras su habilitación por parte de la Provincia, se reitera que solo pueden ser dentro de la ciudad. El Municipio no otorga ningún tipo de certificado, sino que deberán tramitarlo individualmente los responsables del servicio, vía web. Luego de que se habilitara el servicio de mudanzas por parte de la Provincia, desde el Municipio brindaron detalles sobre cómo deber ser el funcionamiento en Campana. En primer lugar, reiteraron que la actividad solo podrá desarrollarse dentro de la ciudad quedando prohibido así la mudanza entre diferentes municipios. Además, indicaron que desde la Municipalidad de Campana no se otorga ningún tipo de certificado. Por ello, los responsables de dicho servicio deberán tramitar individualmente el Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia Covid-19 ingresando a www.argentina.gob.ar/circular Asimismo, informa que se deberá cumplir con el protocolo de mudanzas establecido. De esta manera, "los desplazamientos de las personas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad exceptuada". Asimismo, "las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores". Para el desarrollo de la actividad, se recomienda una capacitación sobre medidas preventivas tanto a los titulares como empleados. También se requiere la limpieza y desinfección de las unidades y elementos accesorios (sogas, arneses, cajas, etc) que se utilicen para el traslado y tenga contacto con distintas personas. Se sugiere que se reduzca la atención al público en las oficinas administrativas que brinden este servicio, priorizando la contratación del mismo de manera remota. Además, se recomienda que no viajen más de dos personas en el habitáculo de conducción. Finalmente, de la parte contratante, se propone que sólo haya una persona y que esta cuente con los elementos preventivos de protección. Además, deberá realizar la desinfección previa de los elementos a trasladar.

Trabajadores y clientes deberán cumplir con normativas de seguridad e higiene



Cuarentena:

Informan detalles sobre el protocolo para realizar mudanzas

