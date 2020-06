La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/jun/2020 4 de Junio de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN VECINO AGRADECIDO "Desde ya quiero agradecer al personal de La Auténtica Defensa por difundir mis reclamos y de muchas personas de otros barrios. Solo quiero agradecer a los de la Municipalidad por venir a arreglar la luz de la Plaza de Las Praderas, Gracias" muestra Rolando. OTRO VECINO AGRADECIDO "Así como se reclama, se debe agradecer. La municipalidad de Campana hizo recolección de ramas y limpieza, tal cual informaron la semana pasada, en Los Pioneros", muestra Javier. LA PÉRDIDA DE AGUA DEL DÍA "Pérdida de agua frente a PAMI. Meses de recamos sin solución", muestra Horacio. EL OTOÑO, LAS RAMAS Y LA FALTA DE RECOLECCIÓN "En la calle Viola de San Jacinto, esquina Gonzalez hay una montaña de ramas y hojas ¿qué esperan?.... Ayer paso el camión y volvieron a quedar olvidadas. Ya hace 15 días que la parva espera. Por la calle Gonzalez levantaron hojas uno si, uno no. Además cuando levantan dejan la mitad. No entiendo el método", muestra Cristina. #QuejaVecinal 4 noches a oscuras. calle Pueyrredón desde la 9 de Julio hasta Av Ameghino. La vecina hizo mas de 6 reclamos y Eden no solucionó el problema, aseguran. #ComoRecibimos @CeMAV_Campana @EDENSAcomunica pic.twitter.com/dQwTun4Dko — Daniel Trila (@dantrila) June 3, 2020

4 de Junio de 2020:

Quejas Vecinales

