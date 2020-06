Así lo manifestó el ministro de Salud, quien alertó que un "crecimiento exponencial" de casos de coronavirus pondría "al límite" al sistema sanitario. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, planteó ayer que la provincia tiene "un 40% ocupado de las camas de terapia intensiva", y advirtió que si sigue "con un ritmo de crecimiento exponencial" de casos de coronavirus, "el sistema sanitario llegaría al límite". "Si se levanta la cuarentena, se desborda el sistema sanitario y comenzamos a apilar cadáveres y vamos hacia las fosas comunes", alertó el funcionario, al criticar a quienes cuestionan lo realizado por el Gobierno frente a la pandemia. No obstante, evitó vincular la postura anticuarentena con los dirigentes de la oposición: "Los referentes y funcionarios del PRO y Cambiemos no piden la barbaridad de levantar la cuarentena. Ningún intendente pide levantar la cuarentena, algunos sólo piden mayor apertura", aclaró. Respecto a la posibilidad de que la Ciudad determine una mayor flexibilización de su cuarentena, Gollán sostuvo que "no habría que permitir ninguna actividad que aumente la circulación que no se pueda controlar", por lo que el ministro entiende que "las estrategias del AMBA deben ser comunes porque los barrios populares de la Ciudad interactúan con la población de la provincia". Luego amplió esa reflexión: "En la Ciudad se puso al límite la disponibilidad de camas en los hospitales públicos por los casos de barrios populares, pero tiene una oferta de camas muy grande de las privadas que podría ponerse a disposición si el Estado asume el costo. Si la cosa se desmadra, hay que cerrar, excepto que se acepte el criterio de los países que decidieron que mueran los que tengan que morir. Si levantamos la cuarentena, vamos a ver las consecuencias que vimos en otros países de América".

DANIEL GOLLAN, MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.



En Provincia hay un 40% de ocupación de camas de terapia intensiva

