A cinco años de la histórica marcha que expuso la violencia machista en el país, vecinas, militantes feministas y funcionarias locales se expresaron a través de Facebook e Instagram. El quinto aniversario del movimiento #NiUnaMenos fue celebrado a través de las pantallas de computadoras y celulares. Este año no hubo marchas en ningún punto del país debido a la cuarentena, aunque las mujeres reivindicaron su lucha contra la violencia machista haciendo uso de las redes sociales. Tampoco faltaron las fotos recordando fechas pasadas en la calles. La conmemoración de un nuevo Ni Una Menos se da en el marco de los 303 femicidios acumulados a lo largo del último año y los 1.443 registrados desde que inició el movimiento en 2015. Este año también hubo resonantes hechos de violencia contra las mujeres en Campana. Sandra Benítez, una vecina de la calle Sívori, fue asesinada por su pareja Gustavo Di Mateo el 26 de abril. Horas más tarde el femicida murió en el Hospital. Y el sábado 9 de mayo Leonel Luquez le disparó a una mujer de 23, creyó que la había matado y se suicido. Por fortuna, la bala rozó la cabeza de la joven. Las restricciones debido a la pandemia de COVID-19 obligaron a las vecinas, militantes feministas y funcionarias de la ciudad a expresarse de forma virtual. "A 5 años de la marcha que dio origen al movimiento # NiUnaMenos, hubo 1.440 femicidios en Argentina, de los cuales 61 fueron durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sigamos trabajando por políticas efectivas para enfrentar la violencia machista. Que la lucha contra la violencia de género sea una política de Estado", expresó la concejal oficialista Mariela Schvartz. En ese sentido, solicitó al Gobierno Nacional que actualice el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, que impulse de manera "urgente" el tratamiento del proyecto de ley Plan Nacional de Seguridad para la Reducción de Femicidios y que proporcione estadísticas oficiales "unificadas" sobre la problemática. Por su parte, la concejal peronista Soledad Calle compartió una foto con su hija durante una de las marchas del # NiUnaMenos y deseó "nuestrxs niñxs crezcan libres, iguales y viéndonos luchar por más derechos y contra toda forma de injusticia". Carla Navazzotti, de Mujeres Peronistas Campana, hizo alusión a las medidas demandadas por la lucha contra la pandemia: acompañó una imagen de sus compañeras y compañeros de militancia con los hashtag "Con tapaboca si" y "Calladas no". En tanto, María Eugenia Giroldi de la agrupación Jorge Varela compartió cifras de los femicidios y las desigualdades de género en el país y se mostró energizada para seguir exigiendo "la igualdad y el cese de todas las violencias machistas que sufrimos y por las cuales luchamos todos los días". "Este año no estaremos en las calles como cada 3 de junio, pero si desde nuestros hogares, nuestros trabajos, desde cada rincón de nuestro país gritando: `No estás sola´, `Ni Una Menos´, `Vivas y libres nos queremos´", escribió en Facebook. Las colectivas feministas también se manifestaron por las redes. "Quizás hoy las calles no puedan ser nuestras, pero estamos seguras que no falta mucho para adueñarnos del mundo. Seamos el grito de las que ya no tienen voz", instó Matria. Y recordó que "mientras siga la violencia machista sistemática, sigan votando en contra de nuestro derecho a decidir, no se dicte ESI en las escuelas ni haya cupo laboral trans, no hay Ni Una Menos". Pan y Rosas Campana-Zárate publicó una foto panorámica de la multitud reunida el 3 de junio de 2015 frente al Congreso, en lo que significó la primera marcha del colectivo, y señaló que fue una demostración "que abriría un nuevo momento para el movimiento de mujeres en Argentina y el mundo". Otras que se manifestaron por el 3J fueron las instituciones. "El Club Villa Dálmine sigue acompañando la lucha contra la violencia de género. Si sufrís acoso, violencia física o psicológica, denuncialo al 144", publicó la entidad violeta. Y el Sindicato de Trabajadores Municipales hizo suya la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos".

En 2016 la lluvia no impidió que las campaneses salieran a las calles.



#NiUnaMenos:

Por la cuarentena, el repudio a la violencia de género se manifestó a través de las redes

