P U B L I C







Nahuel Sánchez - Bredle

Bella musa inspiradora, culpable de mis desvelos // Te busco en la rima de mis poesías, urgente amar // Es la necesidad de mi solitario corazón. Existen las // Fantasías, pero yo creo en el amor verdadero. // No quiero Presumir ni depender, // fusionar nuestras almas a un Proyecto en común anhelo. . No es encajar la mitad de mi corazón con el tuyo, // La clave no es completar al otro sino complementarse // Con libertad, no anularía jamás tu individualidad, // Seres humanos distintos somos persiguiendo sueños. // El cine y la literatura nos ilusionan con sus ideales, // a veces basados en hechos reales. . La esperanza sigue intacta, mi corazón dispuesto a amar. // Mis heridas cicatrizaron para volver a empezar sin mirar atrás. // Cada persona es un mundo y yo quiero ser parte del tuyo, // La entrega debe ser por completo, no quiero nada a medias, // tiene que ser mutuo, dar paz es la mejor manera de amar. . En la arena ya estuve y se desmoronó mi hogar, // Enfrenté la marea y naufragué, me dieron por // Muerto pero Dios me rescató. Le huyo a la incertidumbre, // Prefiero construir sobre fuertes cimientos, no se puede vivir a la // Deriva ni sobrevivir mucho tiempo en el mar de las dudas. . En algún lugar del mundo, en el rincón más profundo puede // Haber alguien esperándote, el amor no se busca, el amor // nos encuentra cuando estamos listos y maduros, // es cuestión de tiempo y de Fe.

¿Dónde Estás?

Por Nahuel Sánchez - Bredle

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar