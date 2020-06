La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/jun/2020 Efemérides del día de la fecha, 4 de Junio







DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS INOCENTES DE AGRESIÓN Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución ES-7/8 en el año 1982, en este día la ONU reafirma su compromiso por proteger los derechos de los niños y reconoce el dolor que padecen los infantes víctimas de maltrato emocional, físico y psicológico. El hecho que impulsó esta efeméride fue la exposición a la violencia de los niños en el conflicto armado palestino-israelí: "consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel." La ONU define a la violencia infantil como "toda forma de perjuicio o abuso físico, mental o emocional, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual." Lo que a su vez considera agresión a las acciones que coartan los derechos de los niños como el derecho a la educación, a la salud y a crecer en un ambiente de afecto, seguridad moral y material. Según UNICEF más de 230 millones de niños viven en zonas de conflictos armados. En lo que respecta a nuestro país, en el año 2017, UNIFEC reveló en la "Guía práctica para evitar gritos, chirlos y estereotipos" que el 69,5% de las familias argentinas reconoce utilizar violencia física o verbal con sus hijos. DIEGO MARADONA SE CONVIERTE EN EL NUEVO REFUERZO DEL BARCELONA Desde el año 1978 el vicepresidente del club español, Nicolau Casaus, había fijado su mirada en el incipiente jugador de 17 años que brillaba en Argentinos Juniors. Al año siguiente, las ofertas de clubes internacionales por "El Pelusa" se multiplicaron al haberse consagrado campeón del Mundial Juvenil Japón 1979 y recibir el Balón de Oro en el mismo. Sin embargo, el jugador permaneció en el país hasta el año 1982 vistiendo la camiseta de Boca, club con el que salió campeón del Torneo Metropolitano 1981. Tras la fallida actuación de la selección argentina en el Mundial España 1982, las insistencias de Casaus por el codiciado jugador dieron frutos y, en septiembre de ese mismo año, Maradona debutó en el Barcelona en la derrota 2-1 contra el Valencia: "para mí, el señor Casaus fue mi segundo padre deportivo, después de mi entrenador, él es la persona que más quiero y en el que más confianza tengo" manifestó el "10." A pesar de que tuvo que dejar el campo de juego unos meses por una enfermedady la lesión provocada por el jugador vasco Andoni Goikoetxea, Maradona logró consagrarse campeón de la Copa del Rey, Supercopa de España y la Copa de la Liga en el año 1983. "WE BELONG TOGETHER" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 EN EL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2005, la canción "We belong together" de Mariah Carey destronaba a "Hollaback girl" de Gwen Stefani del puesto número 1 del "Billboard Hot 100."Compuesta por Carey, Jermaine Dupri, Johnta Austin y Manuel Seal, el sencillo devolvió a la cantante a la cima tras el fracaso de sus discos "Glitter"(2001) y "Charmbracelet" (2002); el mismo, le dio a la cantante dos Premios Grammy en la categoría "Mejor actuación R&B vocal femenina" y "Mejor canción R&B": "llegó un punto en el que era esencial para mí tener una gran canción pero nadie podría haber predicho cuán grande llego a ser".

