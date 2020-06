La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/jun/2020 Por qué el plasma de pacientes recuperados de coronavirus puede ayudar a tratar a infectados graves







El Ministerio de Salud bonaerense convoca a aquellos pacientes que se hayan recuperado de coronavirus, es decir que hayan negativizado el virus, para que donen plasma. Cada uno que lo haga puede ayudar a la recuperación de otros tres pacientes. El pedido surge luego de que 26 de un total de 29 pacientes con COVID-19 evolucionaran favorablemente gracias al plasma de otras personas que se recuperaron de la enfermedad. De hecho algunos de los enfermos que lo recibieron estaban en terapia intensiva y, tras el tratamiento, mejoraron muy rápido y hasta fueron dados de alta. La inmunóloga y asesora técnica del Protocolo Provincial Lorena Regairaz explicó a PERFIL: "El plasma de pacientes recuperados tiene anticuerpos contra el coronavirus porque esa persona estuvo enferma y su sistema inmune tuvo que fabricarlos para defenderse de la infección. Nosotros lo que hacemos es sacarle sangre a ese paciente, extraemos el plasma rico en anticuerpos y se lo pasamos a pacientes que están cursando la infección para frenar la viremia, que es la replicación del virus" "Esto se llama inmunización pasiva, es decir, le das defensas y generás una protección de forma pasiva para frenar la evolución de la enfermedad. Lo ideal es darlo al principio de la enfermedad. En los pacientes graves también funciona pero tiene más chances si es antes, cuando hay mayor replicación viral", detalló. Procedimiento: Se extrae sangre de un paciente curado de coronavirus. El procedimiento puede demorar entre una hora y media y do horas. De esa sangre donada se extrae el plasma y se le pasa al paciente infectado. Asimismo la especialista explicó: "De esos 29 pacientes, 26 mejoraron, incluso ocho de ellos recibieron el alta. Por otra parte tres fallecieron porque tenían antecedentes: obesidad mórbida e hipertensión. Los factores de riesgo son importantes y en sus casos la enfermedad estaba en fases muy avanzadas, estaban realmente muy graves y por eso no se pudo salvarlos". Un caso de éxito. La jefa de Inmunología del Hospital de Niños de La Plata hizo referencia al caso de un recién nacido al cual, al igual que su mamá, se le detectó coronavirus hace poco mas de una semana: "El bebé nació por cesárea en el Hospital Fiorito de Avellaneda, su situación se agravó y tuvo que ser intubado pero antes le hicieron un hisopado y dio positivo en COVID-19. Le dimos plasma al bebé, empezó a mejorar y fue derivado al sector de neonatología del Hospital De Niños ´Sor María Ludovica´ de La Plata. Ahora, con apenas 11 días de vida está realmente muy bien". Concientización. "Es fundamental que los recuperados donen porque cada uno de ellos puede ayudar a salvar tres vidas. Es un recurso que lo tenemos al alcance, lo que pasa es que tienen que acercarse a donar. Si no están cerca del centro de donación de plasma, que es el Instituto Provincial de Hemoterapia, con sede en La Plata, el Cucaiba (Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires) les provee el transporte, es decir que los va a buscar y les da una facilidad enorme". Según datos oficiales dados a conocer por el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, desde que comenzó la pandemia y hasta este miércoles 3 de junio fueron dadas de alta en la Argentina 5896 personas, lo cual es un número relativamente bajo. Por eso, la Asesora Técnica del Protocolo Provincial remarcó: "Es importante que la persona que se curó entienda que invierte dos horas de su vida y puede salvar a otros y para mí pasa a ser un héroe. Alcanza con poner el brazo y sacarse sangre. Hay que pensar, por ejemplo, que si no hubiéramos tenido plasma para darle a ese bebé recién nacido quizás no hubiera sobrevivido. No hay un tratamiento específico contra el coronavirus y este es el único basado en anticuerpos que es seguro. Necesitamos donantes". Qué se hace. El protocolo tiene los mismos criterios que los donación de sangre, solo que además se tiene que comprobar que el donante tiene que tener negativizado el coronavirus. Cómo donar. Quienes se recuperaron y quieran donar pueden comunicarse las 24 horas del día con la línea gratuita 0800-222-0101 para donar sangre.



