Las imágenes fueron difundidas por TyC Sports ayer por la tarde y la AFA reaccionó rápidamente, despegándose de la decisión del club y asegurando que propiciará el inicio de la investigación correspondiente por parte de los organismos competentes. La señal TyC Sports difundió ayer imágenes de un entrenamiento en las instalaciones del Club Deportivo Riestra en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio y desató un escándalo que podría derivar en fuertes sanciones para la institución, además de la apertura de una investigación por violación a la cuarentena vigente. El estadio "Guillermo Laza" está ubicado en la zona de Villa Soldati y fue donde Villa Dálmine disputó su último partido antes del parate por la pandemia de coronavirus el pasado 16 de marzo (empate 1-1). Allí se habría estado entrenando un grupo de jugadores que cuenta con permiso para circular por la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, según trascendió, otra parte del plantel estaría entrenando de manera agrupada en un predio de provincia de Buenos Aires para evitar los controles de ingreso a Capital Federal. Poco después que se conocieran las imágenes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado para informar que el club "no cuenta con la autorización" para este tipo de actividades en medio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. "Se procederá de manera inmediata a dar traslado de dicha situación a los órganos competentes a fin de que se inicie la investigación correspondiente", se remarca en el texto. Por su parte, Nicolás Russo, Presidente de Lanús y Secretario Ejecutivo de AFA, aseguró que, en caso que se compruebe que Riestra violó las medidas sanitarias establecidas, "sería durísimo" con la institución. "Si no, quedamos todos como boludos y el fútbol argentino entraría en una anarquía", agregó en diálogo con Presión Alta, programa de TyC Sports. "Si llega a ser que entrenaron... Los jugadores cobran de forma bancaria, no van al club a cobrar. Segundo, tenés responsabilidad como club. Si están entrenando en el campo de juego, están las pelotas, está el utilero, hay un preparador físico... Honestamente, sería durísimo con Riestra. Lo digo como dirigente. Si no, quedamos todos boludos. El fútbol argentino entraría una anarquía", expresó. Además, dejó en claro que la situación es más grave teniendo en cuenta que Capital Federal y Gran Buenos Aires son las regiones con más contagios: "No es lo mismo el AMBA que, por ejemplo, Formosa o Jujuy. Si oficialmente no están permitidas las prácticas y Riestra hizo esto... Si utilizaron las instalaciones, yo, como presidente de Lanús y dirigente de AFA, pediría una sanción para Riestra. No corresponde. Si no, habría una anarquía". Finalmente, Russo manifestó: "Más allá de lo que es el fútbol, están tomando por tontos a los trabajadores, los que no pueden abrir negocios. Todos tenemos que cumplir. Sobre todo, cuando somos públicos. No tenemos que cometer esos errores". En tanto, desde las redes sociales oficiales del Deportivo Riestra no se reportó ningún mensaje respecto a las imágenes difundidas. Al momento de la interrupción del campeonato de la Primera Nacional, el equipo que dirige Guillermo Duró se encontraba en la cuarta posición de la Zona B que compartía con Villa Dálmine, su último rival antes del parate.

CAPTURA DE LAS IMÁGENES QUE AYER DIFUNDIÓ TYC SPORTS PARA DENUNCIAR QUE RIESTRA ESTABA VIOLANDO LA CUARENTENA VIGENTE. EL COMUNICADO DE AFA La Asociación del Fútbol Argentino informa a la opinión pública que con motivo de las imágenes aparecidas en un medio de comunicación masivo relativas a un entrenamiento que habría efectuado el club Deportivo Riestra en su estadio, se procederá de manera inmediata a dar traslado de dicha situación a los órganos competentes a fin de que se inicie la investigación correspondiente. Se deja expresa constancia que la actividad no cuenta con la autorización ni con el aval de AFA y si se probara la efectiva realización corre por cuenta exclusiva de la entidad y de las personas que hayan participado de la misma. La AFA, como ente rector del fútbol argentino, vela constantemente por el cumplimiento de las normativas emanadas por las autoridades públicas. Actualmente, de conformidad con lo normado por el Decreto Nº 297/20 y sus prórrogas, se encuentra vigente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el 7 de junio de 2020 inclusive, que entre otras cosas prohíbe la realización de actividades físicas tanto de manera individual como grupal. En este momento donde toda la sociedad argentina se encuentra luchando diariamente contra la Pandemia COVID-19, la familia del fútbol argentino es respetuosa de las medidas sanitarias dictadas por las autoridades nacionales y continuara esperando que los expertos en la materia nos autoricen volver a la actividad cuando las condiciones estén dadas para que nadie corra ningún riesgo de salud.

