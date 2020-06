Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 04/jun/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 04/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes:

Laguna de Gómez: Recibimos del amigo y guía de pesca en Junín (B) Rubén Bracco imágenes de la laguna de Gómez, en las mismas se pueden observar a un centenar de Biguá haciéndose un festín con un gran cardumen de pejerreyes, el que se encontraba ubicado en las inmediaciones de la cascada del Parque Natural Laguna de Gómez. Lo que nos habla de lo bien poblada que se encuentra hoy esta laguna y también de lo que ocurre cuando la presencia del hombre es nula en la misma. Petitorio: Por otra parte, como en muchas otras localidades, los pesqueros del Rincón de Hugo, Pesca Cesolari Junín Estancia Los Amigos, Pesquero El Carpincho, Campo LLovet, Pesquero Don Jorge y Campo Burattini, elevaron una solicitud al Sr. Intendente Pablo Petrecca para flexibilizar la salida recreativa de la pesca deportiva en los pesqueros y la apertura de los puestos de ventas de carnadas, consensuando para flexibilizar la cuarentena en el rubro. De esta forma que permitan un mayor dinamismo en la economía regional sin descuidar la salud de los vecinos y vecinas, la necesidad de poner en marcha una flexibilización responsable, cautelosa y progresiva del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que afecta la economía local de cada persona que trabaja en este rubro. Petitorio el cual todavía no ha tenido respuesta de parte del Municipio de esa localidad. De todas formas de ser favorable la respuesta solo se habilitaría la pesca como en la mayoría de los municipios para los habitantes de esa localidad. Laguna La Salada de Monasterio: Desde la administración de la laguna nos llega el siguiente informe: "Hola gente. Les comento que anda circulando un video viejo de Hombres de Pesca que tiene más de 3 años aproximadamente, y figura un celular incorrecto, para evitar inconvenientes, el que corresponde a la laguna es el 2241507645. Laguna la Salada de Monasterio, muchas gracias por difundir". Malas Nuevas: Según informó AiredeSantafe.com a pesar de la bajante histórica que sufre el Río Paraná, se autorizó la exportación de 15 mil toneladas de sábalo sin revisar el cupo exportable sin tener en cuenta las advertencias de científicos y ambientalistas sobre la fragilidad del recurso por el escaso caudal de agua. Esto habilita a los frigoríficos instalados en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, las únicas del Litoral en no haber avanzado en una veda extraordinaria, a seguir adelante con las ventas externas de pescado de río, sobre todo de sábalo, un negocio redondo para quienes pagan las piezas en pesos y las exportan en dólares. Según fuentes del sector, el kilo de sábalo se paga a los pescadores alrededor de 12 pesos, unos 19 centavos de dólar si se toma la cotización oficial en torno a los 70 pesos. Su precio de exportación, en cambio, ronda los 1.200 dólares la tonelada (mil kilos), lo que equivale a 1,2 dólares el kilo. Casi siete veces más si se expresa el valor en pesos (81 pesos el kilo). Feria de Armas 2020: Roberto Santi director de R. Santi y Asociados nos confirmó que la 29º Edición de la Feria de Caza Pesca y Outdoors – Armas 2020 – se pasa para el próximo año debido a las medidas tomadas en la ciudad de Buenos Aires con respecto a la pandemia. La misma es una de las más importantes en su rubro en Sudamérica y en ella se puede encontrar artículos para la pesca, camping, náutica, armas para caza y tiro deportivo, arquería, coleccionismo, cuchillería artesanal, indumentaria Outdoors, los mejores destinos turísticos para recorrer las rutas de Argentina, y actividades paralelas como charlas, demostraciones, exhibiciones y desfiles. En nuestro programa televisivo Nº830 de esta semana recordamos al querido amigo Félix Linardi quien fuera el director del canal Argentina Channel, primer canal de TV por Internet con formato noticiero e información de actividades al aire libre, este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio, el profesor Diego Ceferino Araujo de pescando en AM desde el partido de la costa, Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Félix Linardi quien fuera el director de Argentina Channel en ocasión de compartir una salida de pesca con el Semanario del Pescador



