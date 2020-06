P U B L I C



La concejal de Juntos por el Cambio votó anoche diferente durante el tratamiento Sobre Tablas de un proyecto de la UV Calixto Dellepiane declarando ilegal la designación de la concejal Romina Vulich como titular de la Agencia de Recaudación Municipal. La baja temperatura que anoche reinó en nuestra ciudad no pudo, ni por asomo, reflejarse en el recinto del Honorable Concejo Deliberante durante su primera sesión del mes en curso. El fuego lo encendió tempranamente Romina Carrizo (PJ - Frente de Todos) quien frente al tratamiento de una formalidad, como lo es la aprobación de la licencia de un concejal, en el primer punto del Orden del Día, pidió la palabra. Fue para expresar la negativa de su bloque con la solicitud de licencia de la concejal Romina Vulich (Juntos por el Cambio) y fundamentar encendida-mente por qué era ilegal que asumiera como titular de la Agencia de Recaudación Municipal, refiriéndose al artículo 90 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Es decir, literalmente no había comenzado la sesión como tal y la temperatura ya estaba al rojo vivo. Una vez más, la presidenta del cuerpo, Marina Casaretto (Juntos por el Cambio) pidió que los concejales se remitieran a pedir la palabra sólo para referirse a lo tratado, que era el pedido de licencia, y se abstuvieran de otras consideraciones. Fue entonces que Axel Cantlon (UV Calixto Dellepiane) pidió también la palabra aclarando que coincidía con la Presidente y que no le iba a negar la licencia, porque Vulich estaba en todo su derecho de hacerlo, para luego no sólo coincidir con las argumentaciones de Carrizo, sino además asegurar que Vulich debería haber renunciado e infirió que como Vulich no está segura de poder asumir su nuevo rol, se habría reservado poder volver a su banca y seguir cobrando un sueldo. Finalmente, la licencia fue aprobada y se le pudo tomar juramento a la concejal suplente, Ángela María Medina, conocida vecina de Otamendi. La misma polémica se avivaría más tarde, ahora sobre el final del tratamiento de Asuntos Entrados, cuando Cantlon pidió Tablas para el expediente 19.421, un Proyecto de Resolución de su bloque "declarando ilegal la designación de un concejal (Vulich) con mandato vigente como titular de la Agencia de Recaudación Municipal creada durante su mandato y sin acuerdo de este H.C.D." Además de Cantlon, fueron varios concejales de la oposición quienes pidieron la palabra para anticipar su voto positivo para tratar el tema, incluyendo a Oscar Trujillo (PJ - Frente de Todos) quien señaló que las circunstancias que rodeaban a la designación de Vulich, además de entrar en colisión con la Ley Orgánica de las Municipalidades, podrían ser interpretadas como "Abuso de Autoridad", figura que está contemplada en el Código Penal. A la hora de la votación, finalmente no se trató Sobre Tablas merced a los votos negativos del bloque oficialista y la sorpresiva abstención de la concejal Romina Buzzini, quien no fundamentó su voto en el recinto ni hizo declaraciones periodísticas al respecto. La extensa sesión estuvo plagada de otros cruces, debates y acusaciones de todo tipo, incluyendo los referidos a dos Proyectos de Resolución del oficialismo, solicitando al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que informe los motivos por los que ha mermado el envío de alimentos y la cantidad de leche a la ciudad. Cuando correspondía comenzar a tratarse los Despachos de Comisión, ni siquiera pudo leerse por Secretaría el primer expediente de la lista, dado que Axel Cantlon pidió la palabra para solicitar una Moción de Orden. Tanto su bloque como el PJ - Frente de Todos expresaron que las citaciones realizadas para la Asamblea de Mayores Contribuyentes había sido fuera de los plazos previstos por la norma. El debate provocó que la presidenta Casaretto bajara a una banca para argumentar. Finalmente, y votación mediante con la mayoría de Juntos por el Cambio, la moción no prosperó.

ROMINA BUZZINI SE DIFERENCIÓ DE SU BLOQUE





EL BLOQUE OFICIALISTA DE JUNTOS POR EL CAMBIO AYER SE ENCONTRÓ CON UNA REALIDAD INESPERADA: ROMINA BUZZINI SE ABSTUVO EN LA VOTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE UN PEDIDO DE TABLAS. EN LA SESIÓN PASADA OCURRIÓ ALGO SIMILAR EN EL BLOQUE DEL FDT - PJ, CUANDO STELLA GIROLDI HIZO LO PROPIO.





LA VECINA DE OTAMENDI ANGELA MARIA MEDINA JURÓ AYER COMO CONCEJAL EN REEMPLAZO DE ROMINA VULICH DEL BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO VIDEO (ver repetición) #Video HCD Campana: Sesión Ordinaria del 4 de Junio de 2020 (Ver repetición) https://t.co/f2EKtPu5Al — La Auténtica Defensa (@LADdigital) June 5, 2020

HCD Campana:

Buzzini se diferenció de su bloque

