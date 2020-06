La cuarentena estricta en el AMBA fue extendida hasta el 28 de junio

Lo informó anoche Alberto Fernández junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. En las zonas donde se registra trasmisión comunitaria, la situación no se modificará. El resto entrará en la etapa de "distanciamiento social". El presidente Alberto Fernández anunció anoche la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio que se decretó por primera vez el 20 de marzo. En conferencia de prensa, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el primer mandatario informó que extenderá la cuarentena hasta el 28 de junio. La novedad fue que el Presidente adelantó que el decreto incluirá una "diferenciación" entre las zonas con circulación comunitaria, como el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas de Córdoba y Chaco, y las que lograron frenar por el momento la propagación del coronavirus. "La circulación en muchos lugares del interior, ocurre por la visita al AMBA de alguien que vuelve y se lleva el virus al lugar de donde salió. Todos los gobernadores han detectado ese problema. Tenemos que entender que no superamos el problema. La potencialidad del contagio crece si uno se acerca a las zonas de mayor dispersión del virus", explicó. Para el AMBA y las localidades donde el virus circula por las calles la cuarentena seguirá estricta, mientras que en aquellos lugares donde la situación epidemiológica lo permita, se entrará en la etapa de "distanciamiento social preventivo y obligatorio". "El distanciamiento social solo vamos a poder reconocerlo si se dan ciertas condiciones sanitarias: un sistema de salud adecuado, que no haya circulación comunitaria y otros criterios epidemiológicos. Allí se va a poder circular, trabajar, realizar actividades, y los comercios e industrias podrán abrir siempre que se respete el distanciamiento y ciertos protocolos específicos", agregó Fernández. En esa línea, amplió que "las actividades que reabren deben garantizar el distanciamiento social". "Seguimos recomendando tapabocas, alcohol, ventilación en los ambientes y desinfección en superficies. Y en los lugares cerrados no podrán reunirse más de 10 personas cumpliendo el distanciamiento y nunca superando el 50 por ciento de ocupación", abundó. En tanto, para todo el país, no importa la situación, siguen prohibidos los eventos públicos y privados, cines, teatros, clubes, centros culturales y el transporte público de pasajeros interurbanos salvo para el caso de trabajadores esenciales, y la actividad turística. De acuerdo a los datos que exhibió el Presidente, "el 15% del país se encuentra con transmisión comunitaria, pero el 85% restante logró evitar la propagación del virus; además el 79% de las industrias no tiene restricciones para su funcionamiento lo mismo que el 81% de los comercios en el país". "Vamos a seguir con el IFE, con las ayudas al sector privado, con la AUH, los préstamos a tasa cero para monotributistas. Y a finales de mes vamos a pagar el primer bono que se había atrasado por cuestiones burocráticas", dijo Fernández y agregó: "Esto, sumado a las ayudas a los sectores más necesitados, como la tarjeta Alimentar. Todo esto ha significado el 2.6 por ciento del PBI argentino".



#Ahora Alberto Fernández anunció la extensión del Aislamiento hasta el domingo 28 de junio. "Nosotros seguimos confirmando que los resultados que estamos obteniendo comparados con la región siguen siendo alentadores. Esto es producto del esfuerzo de todos los argentinos" expresó.

