SALIDAS PERMITIDAS El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que en la Ciudad se permitirá realizar actividad física entre las 20:00 y las 8:00. "Vamos a permitir que desde las 20:00 a las 8:00 se pueda hacer ejercicio, con protocolos, con tapaboca, sin grupos, no más de dos personas y solo para lo barrial", indicó el mandatario porteño. En la Quinta de Olivos, sostuvo que a raíz de ello se va a "reforzar el cuidado, sobre todo para las mujeres, en los grandes parques". Además, comentó que que los paseos de menores de edad con adultos a cargo podrán realizarse tanto los sábados como domingos. REGRESO A CLASES "El Ministerio de Educación está evaluando la apertura de las escuelas rurales y del interior", señaló el presidente Alberto Fernández. "Depende de lo que ocurra en cada región. No queremos que pase lo de Israel o Corea, donde abrieron las escuelas y rápidamente tuvieron que volver atrás", agregó. "El riesgo de volver atrás existe. Es lo que explicaba Axel (Kicillof) con Necochea, y lo que plantea Horacio (Rodríguez Larreta) que puede ocurrir. Si somos estrictos en el cumplimiento, y no nos relajamos, el sistema está preparado para atender a cada uno como lo necesita. Ese es el sentido de lo que dijo Daniel Gollán, y lo que plantea Ginés. El problema está a la vuelta de la esquina si nos relajamos", agregó. EL QUE AVISA… El intendente del partido bonaerense de Tandil, Miguel Lunghi, advirtió que la semana que viene va a "tener que abrir" locales de distintos rubros cuenten o no con autorización porque de todos modos los comerciantes "van a abrir solos", ante lo cual aclaró que no tiene "ningún problema con la cuarentena" sino "una mirada distinta" con el Gobierno provincial. "Estamos teniendo una tensión social importante: todos los días tengo a los distintos rubros en la Municipalidad, pidiéndome la apertura", sostuvo el dirigente radical. En declaraciones radiales, el jefe comunal remarcó que "teniendo protocolos, controles, se puede comenzar a mover un poco más la rueda económica, haciéndolo de forma controlada, escalonada", ya que afirmó que "hay que ir buscando la salida" a la crisis generada por la pandemia de coronavirus. ACUERDO PROLONGADO La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) prorrogaron ¡ el acuerdo para evitar despidos de trabajadores suspendidos a cambio de un descuento salarial en el marco de la pandemia. La medida, que apunta a "sostener el empleo y la actividad productiva" durante la crisis del coronavirus tendrá una duración de 60 días y comenzará a regir una vez que el Ministerio de Trabajo arbitre las normas pertinentes. El acuerdo contempla el pago del 75 por ciento del ingreso neto a los trabajadores que están impedidos de cumplir sus tareas habituales por la paralización de actividades así como también un límite de 60 días para las suspensiones con la garantía de la continuidad en los puestos de trabajo durante el tiempo en que se haga efectiva la suspensión. NUEVA NORMALIDAD España, Italia y Francia, tres de los países más castigados por la pandemia del coronavirus, siguen avanzando hacia la normalidad pospandemia con el levantamiento paulatino de las restricciones aún vigentes, mientras que Alemania y Rusia ultiman sus planes para la reactivación económica.



Breves: Noticias de Actualidad

5 de Junio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar