La concejal del Frente de Todos-PJ, Soledad Calle, lamentó que el Jefe Comunal "no haya intercedido en persona ante el Primer Mandatario sobre las necesidades de nuestra Ciudad en torno a la pandemia", en relación a una carta enviada a la Nación firmada por Intendentes de Juntos por el Cambio. Y concluyeron: "Esperemos que el camino que elija para nuestra Ciudad no sea el que le señala Bullrich". Tal como se informara desde el Municipio, el Intendente Municipal Sebastián Abella firmó junto a otros Jefes Comunales macristas, una nota dirigida al Gobernador Axel Kicillof solicitando apertura de actividades en el marco de las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19. Al respecto se refirió la Presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, Soledad Calle, quien lamentó que el titular del Departamento Ejecutivo campanense no haya compartido sus inquietudes en persona, ante las máximas autoridades de la Nación y de la Provincia. "Fue la primer visita oficial del Presidente Alberto Fernández, y es una verdadera lástima que quien debería representar a los vecinos ante instancias de Gobierno superiores, haya elegido el silencio y una posición distante en lugar de interceder en persona ante el Primer Mandatario sobre las necesidades de nuestra Ciudad en torno a la pandemia". "Esta carta, difundida a través de los medios, es una forma desesperada de intentar enmendar la incapacidad de diálogo de nuestro Intendente" aseguró Calle, quien además consideró que "Abella desaprovechó la presencia del Presidente, no le transmitió ninguna necesidad de los campanenses, como si no existieran. Tampoco ningún proyecto, y eligió seguir las instrucciones de Patricia Bullrich, quien representa lo peor de la oposición, buscando rédito político a costa de la salud de los argentinos, en su clara intención de sabotear la cuarentena". Sol Calle pidió al Jefe Comunal "imitar la postura del Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se ha puesto a trabajar mancomunadamente con Nación y Provincia, porque existe una responsabilidad de los gobernantes superior a cualquier diferencia política. Abella lamentablemente elige pararse en la vereda de enfrente, y esperemos que el camino que elija para nuestra Ciudad no sea el que le señala Bullrich" finalizó.

