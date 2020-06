Carlos Gómez: "El intendente va a hacer de Campana una fábrica de morosos"

P U B L I C



El exconcejal Carlos Gómez advirtió sobre el impacto del aumento de tasas que promueve el Gobierno local. Será uno de los Mayores Contribuyentes que deberá votarlo el próximo viernes. El exconcejal Carlos Gómez aseguró que el intendente Abella pretende hacer de la ciudad una "fábrica de morosos", en relación al aumento de tasas que promueve en medio de la crisis económica. "Creo que es excesivo los aumentos que le van a poner a todos los vecinos", consideró el ex edil en diálogo con la prensa. "Me han llamado muchos vecinos, más que nada la gente que anda en moto, por los aumentos que van a tener", comentó. Según Gómez, esos incrementos van del "desde 150 a 3.500 por ciento, dependiendo la cilindrada y el modelo". Y aseguró que sus dueños están "muy preocupados, así como los vecinos que han recibido las últimas boletas de Barrido y Limpieza". "La realidad es que el intendente no tiene en cuenta el momento que está pasando la ciudad y el país. No entiendo la voracidad de recaudar porque cuando hay crisis se recauda mucho menos. La gente no va a dejar de hacer cosas primarias para pagarle al intendente", afirmó Gómez. Y arriesgó: "Creo que la razón es recaudar para compensar lo que perdió. Le ha llegado mucha plata cuando tuvo su color político en Provincia y Nación, pero ahora esa plata no la tiene ni él ni nadie". "El intendente tendría que parar un poco, ponerse del lado de los vecinos y después repartir las cartas de nuevo. Los vecinos de Campana son pagadores. El tema es que tampoco se van a dejar pasar por encima por funcionarios que no son de la ciudad y que quieren sacarles la poca plata que les queda en el bolsillo", fustigó el exedil. En ese sentido, manifestó que Campana "va a ser una fábrica de morosos porque la gente no va a pagar los impuestos para dejar de comer, es la realidad". "Vamos a tratar que los Mayores Contribuyentes que lleva el oficialismo tomen conciencia y vean lo que van a hacer, porque ellos mismos serán castigados por los impuestos. Habría que preguntarles si están enterados de lo que van a votar", concluyó Gómez, quien integrará la Asamblea el próximo viernes a propuesta del bloque UV Calixto Dellepiane.



Carlos Gómez: "El intendente va a hacer de Campana una fábrica de morosos"

