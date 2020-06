El día que me le animé a Galeano

Jorge O. Maro

El verano de enero en el Uruguay no es distinto a otros lugares de Argentina, salvo cuando transcurre en el hotel. Ese majestuoso que construyó un alquimista y aventurero, un tal Francisco Piria. En ese lugar la gente es buena de verdad y el que por caso tuviera dudas de serlo, a las horas de llegada se abuena como el mejor. La gente se mira como en todos lados, pero se mira diferente, con cariño, todos se saludan, pero de otra manera y se hablan como lo hacen las madres con los hijos en la mesa de navidad. El Argentino Hotel en Piriapolis es una síntesis perfecta de lo misterioso, condensa los aromas más bellos y teje las historias más fascinantes. De no ser por la colisión frontal que una tarde sufrí en el parque con el querido Eduardo, diría que se trata del paraíso mismo, donde los ángeles caminan alimentando de amor a los visitantes que van llegando. Ese choque fue un golpe casi mortal. Para un romántico como yo, tal vez el último que había quedado con vida entonces, ver que de su boca filosa y salvaje salía tanto egoísmo maltrecho y miserable, me provocó el mismo impacto de fealdad que la foto de Bochini y Bertoni en la pared de la casa de Cristian Trognot, el único de Independiente del barrio en época de mi infancia, de toda la ciudad siendo adulto. El hombre estaba ahí, sentado como cualquier hombre, una mano aferrada a un libro, la otra pincelaba las hojas, una tras otra. Al lado una mujer, Helena, su mujer…muy bonita mujer. Entre ambos, un manantial de palabras dispersas regaba historias y relatos de noticias recién capturadas. Bastaba que arrancara uno y al instante la devolución del otro, un pase perfecto, un centro justo a la cabeza. Y ahí estaba yo, a la distancia habilitada, escuchando como el matrimonio se debatía en ideas que apenas podía descifrar. En fin, se trataba de un hombre común, pero ¡Se trataba de un crack! El mismo que de joven me hizo leer casi por obligación "Las venas abiertas de América Latina", las minas de la época te daban más bola. Un hombre sinceramente bello y sencillo. Hablamos de la vida misma, de los hijos y del amor. Pero a veces las palabras se terminan y ello sucedió cuando hablamos de mi querido Racing Club. Tome el coraje, no estaba hablando con cualquiera, y al amparo de un estado de cálida ignorancia le hice algunas preguntas, y entre demanda y demanda, una adquirió singular transcendencia y firmeza, en su libro "El Futbol a Sol y Sombras" no había una mínima mención de lo ocurrido el 04 de noviembre de 1967 en el Centenario de Montevideo. Es que ese día algo inusual había sucedido en el fútbol rioplatense, y después de todo ese libro trataba historias de futbol de estos lugares. No podía no haber una explicación lógica a tan sangrienta y bestial omisión. El gol del Chango Cárdenas, desde una distancia de 30 metros del arco, el zapatazo de la vida, de la historia y Racing Campeón del Mundo… que digo: ¡El primer campeón del mundo! Y el hombre me dijo, vea querido amigo, es cierto…su club salió campeón ante el Celtic de Glasgow, claro que me acuerdo, habían perdido en Escocia 1 a 0, luego ganaron en Avellaneda, creo que 2 a 1, con gol del "Torito" Raffo y de ese tal Cárdenas, el desempate aquí, en mi país. Le dije: "¡Pero usted don Eduardo no dijo nada en su libro de lo que paso ese día! Digo, luego del descubrimiento de América por Colón, no pasó nada más importante en estos lugares que el triunfo de Racing ante los escoceses imperialistas…" "Sabe amigo, su Racing, si…su querido Racing, accedió a jugar esa copa luego de haber ganado la Copa Libertadores de América… Y sabe a quién le ganaron ustedes ? A Nacional, 0 a 0 en Montevideo, 0 a 0 en Avellaneda y desempate en Chile 2 a 1, con goles de Cardozo y Raffo, descontando Esparrago a menos de 10 minutos del final. Ganaron ustedes, 2 a 1…Y esa es la razón mi querido amigo. He sido yo quien escribió el libro, soy su autor y soy hincha de Nacional, y sabe qué? Soy yo, Eduardo Galeano, quien omitió lo que tuve ganas de omitir… ¡Mi querido amigo, sepa usted que en mi libro Racing, su Racing, nunca salió Campeón!!!"



El día que me le animé a Galeano

Por Jorge O. Maro

