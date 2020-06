Honda Motor de Argentina presenta la renovada Honda CR-V 2020 en el país

La marca presenta un restyling del modelo con un diseño más elegante, agresivo y robusto, nuevas características en materia de seguridad y tecnología de vanguardia. Honda Motor de Argentina inicia la comercialización en el mercado local de la CR-V 202 EXT AWD. Se trata de la quinta generación de un vehículo que de?nió toda una nueva categoría, y ahora presenta una gran renovación: rediseño en su parte delantera y trasera, nuevas llantas y la incorporación de tecnología de seguridad y asistencia al conductor. Se destaca además la incorporación del sistema Honda Sensing®, en este modelo. Viene equipada con un motor 1.5L VTEC™ Turbo de 190 CV a 5.600 rpm de inyección directa con transmisión CVT con paddle shift de 7 velocidades que brinda al conductor el confort de no sentir el cambio de marchas y la comodidad de hacer los cambios sin sacar las manos del volante. Viene equipada con el sistema de tracción total Real Time AWD -All Wheel Drive- que otorga un aumento en la entrega máxima del par de las ruedas traseras y un nuevo sistema de control en diferentes superficies de acuerdo a las condiciones climáticas. Respecto al diseño exterior, las actualizaciones dan como resultado una apariencia más elegante y sólida. En la parte delantera, las amplias aberturas para las luces están completamente integradas en el paragolpes, otorgándole un aspecto más agresivo. Nuevos faros delanteros antiniebla, con tecnología Full LED, función de encendido automático de luz baja y apagado automático de faros una vez cerradas las puertas y pasados los 15 segundos. La parte trasera incluye faros oscurecidos con luces de LED, que se destacan por la durabilidad debido al bajo consumo de energía y la buena visibilidad a la distancia gracias a su luminosidad, que además aporta más seguridad a los usuarios. Esta nueva versión se distingue además por las llantas de aleación de 18" con detalles oscuros que dan una apariencia más deportiva y moderna, además incorpora un nuevo techo solar panorámico. El interior presenta un estilo elegante y re?nado, con asientos de cuero y detalles que combinan diversos materiales, pensados para crear una experiencia superior para el conductor y todos los pasajeros. Las butacas delanteras son calefaccionadas y el asiento del conductor viene con ajuste eléctrico en 8 direcciones y soporte lumbar eléctrico de 4 vías, con 2 memorias. Por su parte, los asientos traseros son rebatibles 60/40 lo que permite contar con un piso de baúl totalmente plano. La tecnología de vanguardia es una de las novedades más atractivas que incluye este modelo, que además de poseer un rediseño en su consola central, y la incorporación del cargador de celular inalámbrico, también incluye un portón trasero con altura programable y acceso con manos libres, que hace posible abrir y cerrar la puerta trasera con solo acercar la llave y mover un pie por debajo de la parte trasera del vehículo. Para brindar más seguridad al conductor, esta versión también incluye el sistema HUD -head up display-, que sin quitar la mirada del camino le permite observar todos los indicadores del vehículo proyectados en una lámina trasparente que se encuentra ubicada por encima del tablero. Otro de los avances tecnológicos que brindan son los comandos de audio, que traen un sensor que permite ajustar el volumen y HFT -Hands-Free Telephone- y facilita la realización de llamadas telefónicas al enlazar el Smartphone con el sistema de audio. E incluye características de confort premium gracias a la incorporación de la llave inteligente -Smart Key- con encendido remoto del motor y botón Engine Start/Stop. La renovada CR-V 2020 posee sistemas múltiples de seguridad activa/pasiva y novedosas funciones tecnológicas. Por un lado, el sistema Driver Attention Level Monitor, evalua el manejo del conductor y de acuerdo a eso le muestra en la pantalla del instrumental central avisos con noti?caciones sobre su nivel de atención, como por ejemplo, si se queda dormido. Por el otro, gracias a la incorporación del Sistema de Asistencia de Manejo Ágil AHA -Agile Handling Assist-, el vehículo garantiza más estabilidadl al utilizar la vectorización de torque, a través de los frenos, para equilibrar la diferencia de velocidad entre las ruedas en curvas brindando al conductor un manejo más con?able y agradable con respuestas más precisas y previsibles. El Sistema Honda LaneWatch, muestra en la pantalla la calzada del lado derecho del vehículo, otorgando un ángulo de visión 4 veces más amplio que lo normal. Adicionalmente, como gran novedad la unidad viene equipada con el sistema Honda Sensing™,, que incluye un paquete de ayudas activas a la conducción para disminuir la posibilidad de un accidente. Está compuesto por un sistema de radar, cámaras y de un conjunto de sensores que realizan una lectura permanente de las situaciones de conducción y las condiciones del trá?co que activan las siguientes funciones: control de velocidad crucero adaptativo, sistema de advertencia de colisión frontal, sistema de frenado con mitigación de colisión, sistema de asistencia para mantenerse en el carril, sistema de advertencia de salida de carril y sistema de mitigación de salida de carril. La CR-V 2020 EXT AWD se encuentra disponible desde junio en todos los concesionarios oficiales de Honda en Argentina, en los colores Lunar Silver M. y Modern Steel M. Precio sugerido: USD 74.450







