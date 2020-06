La Asociación de Vecinos del barrio está en comunicación con el Municipio para facilitarle acceso a tratamiento médico y mejores condiciones de vida. Además, este sábado organiza una nueva olla popular. Tiene cáncer de útero y una hemorragia casi le cuesta la vida, pero sus vecinos no son indiferentes ni siquiera en estos tiempos de pandemia, por eso están gestionando ante el Municipio para que pueda acceder a tratamiento médico gratuito. La historia llega a la redacción de La Auténtica Defensa desde el barrio Los Pioneros y está protagonizada por su Asociación vecinal, que ya ha dado muestras de su solidaridad en esta cuarentena organizando ollas populares y entregando viandas a las familias que peor la están pasando. La mujer enferma vive en el callejón San Sebastián junto a su esposo y dos hijos en muy precarias condiciones. "Es una casilla de cinco por cinco, un solo ambiente que hace de pieza, baño y comedor, todo junto", explicaron desde la Asociación de Vecinos de Los Pioneros, que está tramitando acciones ante la Secretaría de Desarrollo Social. Esos esfuerzos ya han logrado que la vecina pueda realizarse estudios como resonancia y tomografía a pesar de las restricciones en el servicio sanitario público motivadas por el COVID-19. Y este viernes, según adelantaron a este medio los vecinos del barrio, la atendería una ginecóloga del Hospital para determinar el tratamiento médico a seguir. Por ahora, lo única certeza que puede ofrecer la Asociación es que este sábado al mediodía volverá a organizar una olla popular en la plaza del barrio. No es poco. Mañana además se sumará personal del Municipio para entregar insumos de limpieza e higiene y una médica vecina de Los Pioneros, quien explicará síntomas de coronavirus y medidas preventivas de contagio. También se controlará la temperatura de los concurrentes y se repartirá folletería informativa. La semana pasada, la misma iniciativa entregó más de 200 viandas de comida. Para identificar a los vecinos con mayores urgencias alimenticias, los vecinos organizaron un inédito censo en el barrio. Y para aquellos que no pueden acercarse a la plaza, la ayuda también va a domicilio.





Solidaridad en tiempos de pandemia:

En Los Pioneros gestionan asistencia para vecina con cáncer

