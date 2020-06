Campana y la invasión de murciélagos

Se protegen especies que pueden afectar gravemente la salud humana siendo portadores de virus dormidos de peligrosas infecciones. Está demostrado que los murciélagos pueden afectar al ser humano con enfermedades graves. En los últimos tiempos, desde ya hace varios años, se está viendo en Campana, y sufriendo los departamentos de los edificios en propiedad horizontal, la cada vez más intensa invasión de murciélagos, los cuales ya se asemejan a las producidas por el pasaje de las bandadas de golondrinas en su peregrinaje estacional, lo que también producía un cierto malestar en el medio ambiente, aunque no tan peligroso como el de estos quirópteros(alas en las manos), que son trasmisores de una gran variedad de virus que producen graves afecciones a la salud humana, llegando hasta ocasionar la muerte. Cuando empezaron los problemas que producían en la ciudad de Campana la acumulación de nidos en los edificios de propiedad horizontal y otros inmuebles, se comenzó a intentar su erradicación de los sectores urbanos, resultando un total fracaso dado que los técnicos en la materia, se encontraron con una legislación de casi 20 años atrás, por la cual, era considerada una especie protegida, la que no está en discusión en este momento, sino por el contrario, se va a tratar de exponer solo el otro lado de la moneda, referenciando estudios y artículos científicos realizados, que determinan la virulencia de estos mamíferos voladores por su peligrosidad para la salud humana. Los mismos que los protegen, dicen "la mejor protección que se les puede brindar es aprender más sobre sus hábitos y reconocer el valor de vivir con ellos sin correr riesgos". Los murciélagos son mamíferos, pueden contraer rabia y transmitirla. Aunque en su mayoría no sabemos si tienen la enfermedad, pues no se puede ver a simple vista, conviene no tocarlos nunca. ¿Qué tipo de enfermedades transmiten los murciélagos? Según el diario "El Argentino, de Gualeguaychú, E.R., un grupo internacional de científicos comprobó que los murciélagos son portadores de los paramixovirus, miembros de la familia de los paramyxoviridae, responsables de enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos como el sarampión, la neumonía, las paperas, la gripe o la encefalitis. Estos, según los investigadores, son los transmisores de estas patologías y el origen de la infección, pudiendo ser el reservorio de algunos paramixovirus que por sus características genéticas se creía que eran propios de los seres humanos. Son portadores desde hace miles de años, pudiendo evolucionar los huéspedes durante ese tiempo. Al evolucionar, pueden surgir nuevas especie. Ya se identificaron 60 nuevas especies observándose una gran diversidad genética. La presencia de estos virus en los murciélagos representa un obstáculo para eliminar enfermedades como el sarampión o las paperas, erradicadas en países desarrollados, pero que podrían reaparecer si persisten reservorios en el reino animal. Durante la investigación también se descubrieron dos virus muy peligrosos -Hendra y Nipah- que provocaron recientes epidemias de encefalitis mortal en Asia y Australia, dos áreas del planeta donde no se esperaban encontrar este tipo de virus. Los murciélagos pueden ser una plaga cuando se instalan en lugares fuera de su hábitat natural. La acumulación de heces de murciélago en áticos, balcones o en el suelo, crea un ambiente favorable para el crecimiento del Histoplasmosis capsulatum, un hongo fúngico que puede producir una enfermedad pulmonar conocida como Histoplasmosis. Además en el último tiempo se ha conocido la rabia humana, enfermedad transmitida por murciélagos. Aunque no se sabe cuáles son las razones, los murciélagos se sienten atraídos por las edificaciones donde haya habido una infestación previa. El descubrimiento del virus de influenza (gripe) en murciélagos fue posible por el trabajo de campo realizado por el Centro de Regional de Detección Global de la Enfermedad (GDD) de los CDC en Guatemala, en colaboración con el Programa de Descubrimiento de microbios patógenos, de los CDC. Los genes internos de los virus de influenza en murciélagos son compatibles con los virus de la influenza humana, por lo tanto, es posible que estos virus puedan intercambiar información genética con los virus de la influenza humana a través de un proceso llamado "realineamiento". El descubrimiento de la influenza en murciélagos es importante para la salud pública porque los murciélagos representan una nueva especie animal que puede actuar como una fuente de virus de influenza. Llegó el momento de preguntarse: ¿Es más importante el murciélago que la salud del ser humano? La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el nuevo coronavirus (Covid-19) proviene de los murciélagos, y que el mercado de mariscos en China desempeñó un importante papel en el estallido de la epidemia. Durante una rueda de prensa por videoconferencia, Peter Ben Embarek, especialista en zoonosis y enfermedades alimentarias de la OMS, refiriéndose al brote de la ciudad de Wuhan,señaló que el Covid-19 proviene de los murciélagos, pero que este tema debe ser investigado de forma pormenorizada. "Quizás los animales trajeran este virus al mercado o las personas, anteriormente contagiadas con el virus visitaran este mercado", evaluó. (Fuente: TRT-español.09.05.2020).







Campana y la invasión de murciélagos

Por Julio N. Carreras

