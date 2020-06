Efemérides del día de la fecha, 5 de Junio

P U B L I C







DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la ResoluciónA/RES/2994 (XXVII) en el año 1977, en este día se toma conciencia acerca de la necesidad de proteger el medio ambiente e incita a la personas a actuar en pos del desarrollo sustentable y equitativo. La elección de esta fecha se debe a que en esta jornada, en el año 1972, se llevaba a cabo la Conferencia de Estocolmo, primera conferencia internacional cuyo tema central fue el medio ambiente. El tema de este año es "La Biodiversidad" y tiene el objetivo de resaltar la importancia de la misma por ser el sistema que sustenta la vida humana y reflexionar acerca de nuestras acciones que lo dañan: "eventos recientes, como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia de COVID-19, demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida en las que vivimos." La destrucción de la biodiversidad ha provocado que especies salvajes entren en contacto con seres humanos y, en consecuencia, aumenten los casos de zoonosis (enfermedades transmitidas por los animales a los humanos): "la aparición del Covid-19 ha puesto en evidencia que cuando destruimos la biodiversidad destruimos el sistema que sustenta la vida humana. Cuanto más biodiverso es un ecosistema, más difícil es que un patógeno se propague rápidamente o domine." La cuarentena contribuyó a que disminuyera la contaminación en el mundo por lo queInger Andersen, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), expresó: "cualquier impacto ambiental positivo que surja de esta aborrecible pandemia debe ser un cambio en nuestros hábitos de producción y consumo hacia un ambiente más limpio y ecológico". SE SANCIONA LA LEY DE REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA Impulsada por las organizaciones no gubernamentales Sumate a dar vida,Concebir, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT),la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Fulana, el proyecto de ley estuvo demorado en el Congreso 2 años antes de ser aprobada la ley en el año 2013. Reunidos en los palcos del recinto y en las inmediaciones del Congreso los referentes de las ONGs presenciaron la votación que, con 203 votos afirmativos, aprobó la ansiada Ley de Reproducción Médicamente Asistida(Ley N° 26.862); la misma establece que toda persona mayor de edad independientemente de su estado civil u orientación sexual, tenga obra social o no, tiene derecho a acceder de forma gratuita a técnicas médico-asistenciales de reproducción para lograr el embarazo. En medio de la alegría generalizada, Mariana Contreras, presidenta de Sumate a dar vida, manifestó que esta norma es un gran paso para"acortar la brecha entre los que pueden afrontar los gastos de un tratamiento y los que no". "METALLICA" LANZA "ST. ANGER" Un día como hoy en el año 2003, "Metallica" lanzaba su octavo disco "St. Anger." Tras lanzar "ReLoad" (1997), la banda estadounidense tardó 4 años en retornar al estudio de grabación y comenzar a grabar lo que serían eternas canciones de un disco que parecía no terminar pues la internación en rehabilitación del cantante, James Hetfield, y la repentina salida de del bajista Jason Newsted por "razones personales y privadas" retrasaron las grabaciones. Aun así, el productor y músico, Bob Rock, reemplazó temporalmente al bajista hasta la finalización del disco. El mismo año de su lanzamiento, "Metallica" incorporó a Robert Trujillo como nuevo bajista. En lo que respecta al mismo, Hetfield comentó: "hay dos años de emoción condensada en esto. Hemos pasado por un montón de cambios personales, luchas, epifanías, es profundo. Es muy profundo tanto lírica como musicalmente."Entre las canciones del mismo se encuentran: "Some kind of monster", "Dirty window", "Frantic" y "The unnamed feeling".

Efemérides del día de la fecha, 5 de Junio

