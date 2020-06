Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 05/jun/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 05/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Primera Nacional:

"No fueron autorizados por las autoridades de nuestro club", señaló en un comunicado. El hecho fue repudiado por Futbolistas Agremiados y ya es investigado en diferentes ámbitos, lo que podría derivar en distintas sanciones para la institución y sus jugadores. Ante la difusión de un video en el que se ve a jugadores de Deportivo Riestra ?entrenándose en el estadio Guillermo Laza, el club emitió un comunicado en la noche del miércoles diciendo que investigará lo ocurrido y que "la eventual violación del ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio) será objeto de sanciones institucionales". El texto explica: "El Deportivo Riestra Asociación de Fomento Barrio Colón, afiliado a la Asociacion del Futbol Argentino (AFA), desea poner en conocimiento de la opinión pública en general que sus autoridades se encuentran abocadas a investigar internamente las circunstancias respecto a la información difundida este miércoles por distintos medios, que denuncian la realización de entrenamientos deportivos en las instalaciones de nuestra institución, en tanto las mismos no fueron autorizados por las autoridades de nuestro club". A su vez, en el comunicado, la institución "deslinda de responsabilidades a AFA" y agrega "que la eventual violación del ASPO será objeto de sanciones institucionales". Finalmente, cierra: "(Riestra se pone) a disposición de las autoridades deportivas, administrativas y judiciales para investigar dicha conducta, que de ser acreditada, nos impone la obligación moral de ofrecer a la comunidad en general, y todo el ámbito del fútbol federado en particular, nuestra más sinceras disculpas". REPUDIO DE AGREMIADOS Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) difundió ayer una fuerte carta que "repudia la conducta ilícita e insolidaria denunciada" y que señala que los dirigentes de Deportivo Riestra, "abusando de sus facultades y con total desprecio por la vida y la salud de quienes viven en nuestro país y particularmente de los futbolistas a su servicio, efectuaron una práctica en violación de la normativa" vigente por la pandemia de coronavirus. INVESTIGACIONES ABIERTAS Desde la AFA comenzaron a trabajar para encontrar una sanción para el equipo que milita en la Primera Nacional, en caso de que se confirme la violación del ASPO. En ese sentido, ayer, la entidad emitió un comunicado en el que informó que se levantó la feria judicial para tratar el tema. "A partir del 1 de junio se designa al Dr. Walter Hope a los fines de atender todas las tareas administrativas inherentes a la apertura de la feria del Tribunal de Disciplina Deportiva", dice la resolución firmada por el presidente Claudio Tapia. En tanto, en diálogo con TNT Sports, Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, confirmó que esperan el expediente para poder analizar el caso: "Me juntaré con mis compañeros y estudiaremos la gravedad del asunto. Fallar vamos a fallar" Por otra parte, la Justicia ordinaria realizó un allanamiento en la sede de Deportivo Riestra para avanzar en el esclarecimiento del caso. El procedimiento fue llevado a cabo pocas horas después de que el fiscal Maximiliano Vence, titular de la Fiscalía PCyF N°8, unidad de turno en causas vinculadas al coronavirus, iniciara una investigación de oficio por los jugadores que violaron la cuarentena y se entrenaron en el estadio. La investigación fue iniciada por impulso del Ministerio Público Fiscal a raíz de las imágenes televisivas de los futbolistas del plantel de Riestra en el predio de Villa Soldati. En el ámbito legal, tanto jugadores como dirigentes serán citados a declarar y se investigarán tanto las imágenes como la cantidad de días en que se incurrió en violación de la cuarentena y permisos de desplazamiento de jugadores. Además, se analizará si era una acción coordinada por el club o espontánea de los jugadores, como manifestó la institución a través de un comunicado. En tanto, Guillermo Madero, director ejecutivo del Comité de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió a la polémica por los entrenamientos sin autorización que efectuó Deportivo Riestra y avisó: "Es un delito federal". Desde el Gobierno de la Ciudad estudian una dura sanción para Riestra, que podría incluir la clausura por tiempo indeterminado de su estadio. Incluso, ayer, desde el área de Seguridad de CABA intimaron a la entidad para que no pueda utilizar su predio.





TYC SPORTS REVELÓ EL MIÉRCOLES IMÁGENES DE UN ENTRENAMIENTO EN DEPORTIVO RIESTRA EN PLENA CUARENTENA. VILLA DÁLMINE: LA CD SE REUNIÓ VIRTUALMENTE El miércoles, la Comisión Directiva de Villa Dálmine realizó una reunión virtual a través de la aplicación Zoom para dialogar sobre diferentes situaciones en estos momentos tan particulares. Según trascendió, se analizaron los siguientes temas: la situación financiera actual de la institución, los contratos de los futbolistas que integraron el plantel durante la temporada 2019/20 y también las diferentes posibilidades que se están manejando en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para retomar la competencia. Respecto a este último punto, la versión más firme que corre en la Primera Nacional es que la idea de la divisional es completar las nueve fechas que quedaron pendientes del campeonato y después definir los ascensos de la manera que ya estaban pautados. En ese marco, lo ocurrido en Deportivo Riestra (plausible de sanciones deportivas) pude abrir nuevas posibilidades para equipos como el Violeta, dado que el Malevo se encontraba en puestos de clasificación al Reducido en la Zona B.

