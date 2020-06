Breves: Deportivas

P U B L I C



SIGUE MARADONA Después de declaraciones cruzadas que pusieron en riesgo la renovación, finalmente, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima La Plata y Diego Armando Maradona extendieron su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2021. Así lo informó oficialmente la institución, que comunicó que "El Diez seguirá al frente del plantel profesional junto a Sebastián Méndez y Adrián González para hacerse cargo del proyecto deportivo trazado y los nuevos desafíos". Desde su llegada al Lobo, el 8 de septiembre del año pasado, Maradona dirigió 20 partidos entre Superliga, Copa de la Superliga y Copa Argentina, certamen en el que Gimnasia se encuentra clasificado a los 16avos de final. MESSI EN CONDICIONES En los últimos días, los entrenamientos diferenciados que estaba realizando Lionel Messi en Barcelona habían despertado preocupación sobre su condición física. Sin embargo, ayer se reveló que la Pulga trabajó por separado en el marco de un plan de cuidado de su parte muscular, sobre todo sus aductores, que ya supieron generarle problemas en el pasado. Por ello, tras completar satisfactoriamente la etapa de tareas individuales y en grupos reducidos, la indicación fue no exponerlo a las tareas colectivas más intensas para evitarle sobrecargas. Así, se estima que el rosarino llegará en perfectas condiciones para reanudar la Liga el próximo sábado 13 de junio frente a Mallorca. SE JUEGA EN ALEMANIA Hoy comenzará la 30ª fecha de la Bundesliga con el partido que disputarán Friburgo (38 puntos) vs Borussia Monchengladbach (56), equipo que pueda llegar a la tercera posición en caso de ganar. El campeonato es liderado cómodamente por Bayern Munich (67), que mañana enfrenta a Bayern Leverkusen (56). El escolta Borussia Dortmund (60) y el tercero, Leipzig (58) también jugarán este sábado frente a Hertha Berlin (38) y Paderborn (19), respectivamente. LIGA NACIONAL La Liga Nacional de Básquet dio por finalizada su fase regular y determinó que los ocho equipos con mejor porcentaje de victorias al interrumpirse la temporada serán los que continúen con posibilidades de coronarse campeón. Así, si el avance del coronavirus lo permite, la definición será a partir de dos zonas de cuatro que determinarán los cruces de semifinales (1º vs 2º). En esta Zona Campeonato, en el Grupo A jugarían Quimsa de Santiago del Estero, Instituto de Córdoba, Comunicaciones de Mercedes y Regatas Corrientes; mientras que en el B lo harían San Lorenzo, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Ferro Carril Oeste y San Martín de Corrientes. VUELVE LA NBA La NBA ya consensuó cómo definirá su temporada 2019/20 y tal como se venía especulando se reanudará en una única sede: el complejo deportivo de Disney World en Orlando. Serán 22 los equipos que volverán a jugar y la fecha tentativa para el comienzo de la actividad es el 31 de julio. La medida fue aprobada por 29 de las 30 franquicias y las que que no viajarán a Orlando debido a que ya no tenían chances de ingresar a los playoffs son Golden State Warriors, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves y Charlotte Hornets. Cada uno de los equipos disputará ocho partidos y, así, quedarán definidos los 16 que jugarán por el título en los playoffs que comenzarían en agosto. La NBA suspendió su competencia el pasado 11 de marzo, luego que el francés Rudy Gobert, jugador de Utah Jazz, diera positivo de coronavirus.



Breves: Deportivas

5 de Junio de 2020

