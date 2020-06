La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jun/2020 Coronavirus: cuarto fallecimiento en Campana







Lo informó ayer la Secretaría de Salud. Se trata de un hombre de 77 años, vecino del barrio La Josefa. Campana llevaba dos meses sin víctimas fatales por la pandemia. Además, se comunicó un nuevo contagio. En su Informe Diario de ayer, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana confirmó un nuevo fallecimiento por coronavirus en la ciudad: un hombre de 77 años, vecino del barrio La Josefa, quien se encontraba internado en el Hospital San José desde mediados de mayo y pertenecía a una familia que habría tenido múltiples contagios. De esta manera, Campana anotó su cuarta muerte por coronavirus, dos meses después de las dos anteriores, ocurridas ambas también en el nosocomio municipal a principios de abril (la primera ocurrió en el Hospital Austral). A su vez, el Informe Diario de este viernes comunicó un nuevo contagio en nuestra ciudad y, así, la cifra de casos totales desde que comenzó la pandemia se elevó a 59. De ese número, 40 se encuentran activos, bajo seguimiento; mientras que los restantes 19 se dividen entre 15 recuperados y 4 fallecidos. Ayer, además, la Secretaría de Salud difundió el balance estadístico desde que comenzó la pandemia. En ese parte se detalla que desde Campana ya se han enviado 581 muestras para análisis desde el 8 de marzo y que todavía restan los resultados de 63 de ellas (casos sospechosos). Por su parte, la Municipalidad de Zárate no informó ayer nuevos contagios de coronavirus en la vecina ciudad, aunque sí aclaró que sumó 30 nuevos casos sospechosos y que está a la espera del resultado de 72 análisis en total. En cuanto a infectados, Zárate se mantiene con un acumulado de 40 casos positivos, 34 de los cuales se encuentran en curso, bajo seguimiento. En el repaso a otras localidades vecinas, Exaltación de la Cruz informó ayer un nuevo contagio y cuenta ahora con 7 casos activos (11 en total); mientras que Escobar comunicó 12 nuevos infectados y elevó la cifra total de contagiados en dicho municipio a 214 (153 de ellos están en curso). Por su parte, Pilar sumó ayer 19 nuevos casos positivos y ya totaliza 182 contagios desde que se inició la pandemia.

COMO EN CADA CIERRE DE SEMANA, LA SECRETARÍA DE SALUD DIFUNDIÓ AYER UN PARTE AMPLIADO CON LOS DATOS TOTALES DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA. ACTUALIZACIÓN NACIONAL Un total de 24 personas fallecieron en Argentina y 840 nuevos pacientes con coronavirus se confirmaron en las últimas 24 horas, por lo que la cifra de contagiados en el país asciende a 21.037 y las víctimas fatales hasta el momento son 632, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. En el informe vespertino de la cartera sanitaria de este viernes se agregaron 17 muertes a las 7 ya anunciadas por la mañana, todas pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Doce de esas 17 víctimas fatales fueron hombres (cuatro de 77, 84, 76 y 31 años, de la provincia de Buenos Aires; ocho de 38, 61, 50, 57, 46, 54, 92 y 93 años, de la Capital Federal); y las restantes cinco resultaron ser mujeres (dos de 76 y 63 años, de la Ciudad de Buenos Aires; y tres de 73, 67 y 35, de la provincia de Buenos Aires). En tanto, del total de contagios confirmados este viernes, 420 son de la Ciudad de Buenos Aires, 371 de la provincia de Buenos Aires, 29 de Chaco, 3 de Chubut, 2 de Córdoba, 4 de Entre Ríos, 1 de Mendoza, 1 de Neuquén, 8 de Río Negro, y 1 de Santa Fe. De todos los casos registrados hasta el momento, 980 (4,7%) son importados, 8.883 (42,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 7.770 (36,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

LOS MUNICIPIOS BONAERENSES QUE PASAN A FASE 5 En el marco del anuncio de la extensión de la cuarentena estricta para el AMBA del jueves, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que 60 municipios bonaerenses podrán pasar a la quinta y última fase de la cuarentena (la distancia social) por no presentar casos en los últimos 21 días. De esta manera, dentro de los municipios por fuera del AMBA que no hayan tenido casos de Covid-19, quedarán exceptuadas las industrias, respetando protocolos y habilitando el transporte privado para los trabajadores, actividades comerciales y de servicios solo para minoristas, construcción privada, servicio doméstico y de mantenimiento hogareño con personal local. También servicios de alojamiento para trabajadores esenciales y servicios de estética personal, salidas recreativas con uso de tapabocas en espacios abiertos y sin realizar reuniones (de 18 a 8 horas), comercios de gastronomía abiertos al público con una capacidad que no supere al 50% y actividades deportivas y de esparcimiento con distanciamiento físico. Los 60 municipios que a partir del lunes entrarán en la Fase 5 son: Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Castelli, Chivilcoy, Colón, Coronel de Marina L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General La Madrid, General Paz, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Lezama, Monte Hermoso, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Salliquelo, Salto, San Andrés de Giles, San Cayetano, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

