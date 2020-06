Estibadores de SUPA Campana volvieron a cuestionar a su conducción gremial

P U B L I C



Frente a las puertas de Euroamérica reclamaron por sus fuentes laborales. Aseguran sufrir "persecución sindical" por parte del secretario general. Y se manifestaron en contra de la "unión" del gremio con otro de la Fempinra. Estibadores portuarios de SUPA Campana volvieron a protestar contra la conducción gremial, a la que acusan de haberlos dejado sin empleo y, además, por querer aliarse con un sector al que históricamente se mostró contraria. Pedro Pereyra es líder del grupo opositor que, asegura, fue perdiendo sus puestos de trabajo luego de querer disputar el liderazgo de SUPA Campana en las elecciones internas de 2019. El operador portuario aseguró que se trata de una "persecución gremial" y apunto contra el secretario general Gustavo Rodríguez, que los fue "talando de a uno, poco a poco, y así varios de los compañeros han quedado prácticamente afuera del circuito de trabajo en los puertos". Además, afirmó que algunas de las desvinculaciones se han concretado durante la cuarentena cuando "el presidente de la Nación prohibió los despidos y estos personajes no han respetando esa orden". El reclamo fue dirigido no solo contra la conducción gremial de su sindicato sino también contra las empresas Loginter y Setapo. Por eso fue realizado frente a las puertas de la terminal Euroamérica, donde Setapo tiene operaciones. "Rodríguez ha tomado esta conducta: cada vez que uno se opone y no quiere funcionar de acuerdo a su criterio de gestión, lo echa", fustigó Pereyra. Y añadió: "Nuestra denuncia y los expedientes están en el Ministerio de Trabajo de Nación, que ha tomado cartas en el asunto. La lucha es por la fuente de trabajo". Pero las consignas que levantaban en carteles los operarios portuarios este viernes guardaban más. "No a la unión de gremios", se leía en uno. "SUPA Campana quiere unirse al SEPA (un gremio integrante) de la Fempinra y (proveniente) de Tigre, y que no tiene nada que hacer en Campana. Sin embargo, han venido a querer aportar ayuda, a normalizar las cuestiones portuarias, cuando sabemos que los dos dirigentes gremiales son opuestos", expresó Pereyra en referencia a Rodríguez y Héctor Rojas, que hasta hace poco tiempo mandaba en el SUPA Bajo Paraná. "Todo el mundo sabe, porque lo ha visto por los canales nacionales, que Gustavo Rodríguez le ha hecho denuncias de horas enteras a este muchacho vecino de Zárate, diciendo que es un delincuente, un narcotraficante y hasta que secuestró gente. Por eso no creemos en esas alianzas porque nunca van a venir a traer soluciones al puerto", sostuvo Pereyra. "El objetivo es el de siempre: llenarse sus propios bolsillos y olvidarse del resto de la masa. Porque si Rojas no ha podido resolver sus problemas con el sindicato intervenido, no entiendo cómo va a venir a tirarnos una soga para rescatarnos a nosotros. No creo en eso. Quieren salvarse ellos y seguir jodiendo a los trabajadores", manifestó. Y le pidió a Abella que intervenga en defensa de los estibadores: "Creo que el intendente tiene que saber las cosas que se hacen en el puerto de Campana".

ESTIBADORES DE SUPA CAMPANA VOLVIERON A CUESTIONAR A SU CONDUCCIÓN GREMIAL





EL GRUPO DE ESTIBADORES PORTUARIOS LEVANTABAN AYER CARTELES FRENTE A LA ENTRADA DE LA TERMINAL PORTUARIA EUROAMÉRICA.





LIDERADO POR PEDRO PEREYRA ESTIBADORES CUESTIONARON LA UNIÓN DE GREMIOS.



Estibadores de SUPA Campana volvieron a cuestionar a su conducción gremial

