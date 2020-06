La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jun/2020 El Recreo Blondeau, más aislado que nunca







Ismael Firpo, vecino de la zona desde hace casi 60 años, dice que salir de allí es tan o más difícil que cuando llegó: ninguna de las lanchas de uso público está operando y tampoco llegan trasportes por tierra. "Está bien que la situación no permite traer turistas, pero ni siquiera podemos movilizarnos nosotros", se queja. En 1962 Ismael Firpo, encargado del Recreo Blondeau, se instaló en el mítico paraje. En ese entonces, la única manera de entrar o salir del corazón del Delta campanense era a través del río. Casi 60 años después, los vecinos del sector insular siguen sin tener alternativas. Encima, hoy las dos lanchas de uso público que tenían a disposición han dejado de operar. De alguna manera, en medio de la pandemia les toca afrontar un doble aislamiento. "Tanto la lancha que subvencionaba la Municipalidad como la solar de Tenaris no están viajando. No tenemos medio de transporte. Está bien que la situación no permite traer turistas, pero ni siquiera podemos movilizarnos nosotros. Hay gente que tiene que ir al médico, a un cajero y no puede salir", comenta Firpo en su contacto con La Auténtica Defensa. Las complicaciones con los medios de transporte acuáticos hacia la zona del Blondeau son anteriores al desembarco del coronavirus. Ya en el verano, dice Firpo, cuando más se necesita el funcionamiento de lanchas para garantizar el acceso del turismo, el servicio era deficiente. Dice que el dueño de la embarcación Di Giuseppe no estaba cobrando a término el subsidio que recibía y eso lo complicaba. El servicio recorría los 16 kilómetros desde el puerto Campana hasta el Blondeau en mas o menos una hora. Zarpaba los días lunes, miércoles y viernes por la mañana, y regresaba a la tarde. A los isleños les cobraba $150 y al resto $250, pero -comenta Firpo- antes de la cuarentena ya les cobraba a todos igual. El valor -$500 la idea y vuelta- era tan poco competitivo que al visitante que venía en familia o grupo le convenía llegar con su propio vehículo y cruzar por la balsa hacia el INTA. "El verano fue un fracaso", remata Firpo. En el Blondeau confluyen una serie de establecimientos centrales en la vida social de la isla. Además del recreo, que se apronta a cumplir 100 años, hay un jardín de infantes, la Escuela 28, una sala de primeros auxilios y una dependencia del Obispado de la Diócesis Zárate-Campana en donde se enseñan manualidades y se hace apoyo escolar. Hay otra forma de acceder al paraje y es por tierra. El lugar está casi a la misma distancia desde el Inta que viniendo de la Ruta 12. Pero de un lado los transportes no llegan y del otro, el Camino Costero se truncó en el canal Alem. Ir hasta la costa del río es una misión solo para aquellos que posean un auto particular. "Cuando yo llegué a recreo, la gente se desplazaba en canoas, porque casi no había lanchas. Y hoy los que la tienen no pueden ir hasta Campana porque en el puerto no hay lugar para dejarlas. Pasa un barco grande y se van a pique", comenta Firpo. Un vecino isleño que pasa el aislamiento preventivo más aislado que nunca.

PROBLEMAS EN EL YRIGOYEN El margen del Canal Yrigoyen que pertenece a Campana también está pasando dificultades, según sus vecinos. Juan Ernesto Martínez tiene a sus padres viviendo a la altura del kilómetro 98 y asegura que el Municipio dejó de abastecerlos con agua potable. "No les están llevando agua ni ningún tipo de ayuda. Es como si directamente no existiesen", manifestó el vecino. En una casa a la orilla del canal viven su madre junto con su padre, quien hace tres años sufrió un accidente cerebrovascular. Martínez dijo que su única fuente de ingresos es la actividad turística, que con la pandemia de Covid-19 quedó paralizada. "Para colmo no hay medio de transporte porque el colectivo no anda. Y si tienen que viajar a la ciudad deben pagar un remise que está alrededor de 800 pesos. Y ellos se arreglan como pueden, porque trabajo no hay", explicó.



