El acto protocolar tuvo lugar ayer por la mañana. La medida coincide con un cambio de la plana mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense que tuvo lugar a principios de mayo. Con la presencia de Juan Carlos Torres, Sub Director de Complejos Penitenciarios, Ayer por la mañana tuvo lugar la ceremonia de puesta en funciones de las nuevas autoridades del Complejo Penitenciario Campana, que nuclea a las Unidades Penitenciarias 21, 41, y 57. Se trata del Inspector Mayor (EG) Héctor Abel Gerdau quien asumió como Jefe de Complejo; y del el inspector Mayor (EG) Roberto Suarez, quien se desempeñará como Secretario de Coordinación. Torres, quien visitó el complejo para la ocasión, asumió la subdirección a principios de mayo como parte de la renovación de la plana mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense dispuesta por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien puso en funciones hoy a Juan Vaccaro como Subjefe del SPB, a Cristina Córdoba como Directora General de Coordinación, a Roberto González como Director General de Seguridad, a Pablo Bonafé como Director General de Asistencia y Tratamiento y a María Luján Arbe como Directora General de Institutos de Formación y Capacitación del personal penitenciario.

El acto protocolar tuvo lugar en el playón de la UP 21 con la presencia del Sub Director de Complejos Penitenciarios bonaerense.



Nuevas autoridades en el Complejo Penitenciario Campana

