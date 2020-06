En el marco del anuncio de la extensión de la cuarentena estricta para el AMBA del jueves, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que 60 municipios bonaerenses podrán pasar a la quinta y última fase de la cuarentena (la distancia social) por no presentar casos en los últimos 21 días. De esta manera, dentro de los municipios por fuera del AMBA que no hayan tenido casos de Covid-19, quedarán exceptuadas las industrias, respetando protocolos y habilitando el transporte privado para los trabajadores, actividades comerciales y de servicios solo para minoristas, construcción privada, servicio doméstico y de mantenimiento hogareño con personal local. También servicios de alojamiento para trabajadores esenciales y servicios de estética personal, salidas recreativas con uso de tapabocas en espacios abiertos y sin realizar reuniones (de 18 a 8 horas), comercios de gastronomía abiertos al público con una capacidad que no supere al 50% y actividades deportivas y de esparcimiento con distanciamiento físico. Los 60 municipios que a partir del lunes entrarán en la Fase 5 son: Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Castelli, Chivilcoy, Colón, Coronel de Marina L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General La Madrid, General Paz, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Lezama, Monte Hermoso, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Salliquelo, Salto, San Andrés de Giles, San Cayetano, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen y Tres Lomas.



Los Municipios bonaerenses que pasan a fase 5 de cuarentena

