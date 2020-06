P U B L I C



El margen del Canal Yrigoyen que pertenece a Campana también está pasando dificultades, según sus vecinos. Juan Ernesto Martínez tiene a sus padres viviendo a la altura del kilómetro 98 y asegura que el Municipio dejó de abastecerlos con agua potable. "No les están llevando agua ni ningún tipo de ayuda. Es como si directamente no existiesen", manifestó el vecino. En una casa a la orilla del canal viven su madre junto con su padre, quien hace tres años sufrió un accidente cerebrovascular. Martínez dijo que su única fuente de ingresos es la actividad turística, que con la pandemia de Covid-19 quedó paralizada. "Para colmo no hay medio de transporte porque el colectivo no anda. Y si tienen que viajar a la ciudad deben pagar un remise que está alrededor de 800 pesos. Y ellos se arreglan como pueden, porque trabajo no hay", explicó.



Islas: problemas en el Canal Yrigoyen

