Concejales opositores rechazaron el pedido a la provincia para que trabajen los kinesiólogos

El bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto solicitando la habilitación de las actividades de los profesionales, dado que "una gran parte de la población lo necesita y de no acceder a su atención podrían sufrir graves lesiones". En la sesión ordinaria de este jueves, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de resolución que solicita al Gobierno Provincial la habilitación de la actividad de los kinesiólogos en la ciudad. Lamentablemente, los ediles de la oposición rechazaron, con flacos argumentos, el importante pedido al Gobernador bonaerense y por su intermedio, al Presidente de la Nación para que dichos profesionales puedan retomar sus trabajos de rehabilitación en los consultorios. "Solicitamos esta importante actividad en particular porque son profesionales de la salud que trabajan con pacientes que podrían sufrir secuelas transitorias o incluso permanentes en caso de que su atención fuera interrumpida o insuficiente", manifestaron los concejales oficialistas en el recinto. Y apuntaron contra sus pares de otras bancadas: "Es muy triste que no nos apoyen en este importante pedido, están más preocupados por perjudicar a la gestión del intendente Sebastián Abella que por buscar medidas que beneficien a los vecinos". Según argumentaron en el documento, su atención es fundamental ya que existen pacientes no Covid-19 que sufrieron quemaduras, lesiones de médula espinal o accidentes cerebro vasculares, entre otros, que de no ser atendidos pueden comprometer gravemente la salud. "Como agentes de salud, conocen las reglamentaciones y los protocolos indicados para el cuidado de los pacientes y de si mismos. Prueba de ello, es que están trabajando en las terapias intensivas, atendiendo, entre otros a los pacientes con Covid-19", sostuvieron. Por último, manifestaron que "no podemos permitir que la pandemia que estamos atravesando no nos deje ver las muchas otras enfermedades que sufren nuestros vecinos".

Los concejales de Juntos por el Cambio cuestionaron la actitud tomada por sus pares de otras bancadas.



Concejales opositores rechazaron el pedido a la provincia para que trabajen los kinesiólogos

