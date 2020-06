La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jun/2020 Juventud Radical repudia violaciones a los DD.HH.







"El Estado es cómplice de las violaciones a los Derechos Humanos de los argentinos", señala el documento referido a los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en las provincias de Chaco y Tucumán. "En Tucumán la policía es principal sospechosa de la desaparición y asesinato de Luis Espinoza y en Chaco la misma entidad es la ejecutora de una de las injusticias más importantes de la vuelta la democracia. En el caso chaqueño, con los actos documentados de violación y maltrato a chicas y familia Qom, pareciera que todo lo que criticaron, hoy que gobiernan 4 años más lo ocultan, guardando total silencio que los describe como lo que son, hipócritas y cómplices. Es indignante la falta de respeto que tienen por nuestros hermanos indígenas que ni siquiera se dignan a dar una palabra sobre la situación, silencio culpable, lo saben, porque gobiernan décadas, pero siempre encuentran un enemigo a quien culpar por sus incompetencias, soberbias y crímenes no solo de corrupción", señala un documento emitido esta semana por la Juventud Radical de Campana. "Represión, asesinatos, violaciones a las mujeres y todas otras crueldades que los estados provinciales realizaron, y para peor, en nuestro Estado nacional hace un repugnante e insoportable silencio ante estas situaciones dictatoriales, no podemos permitir que manejen las instituciones democráticas que tanto costaron conseguir, con total impunidad para cometer tantas atrocidades. Nos sorprende ya que el peronismo siempre hizo referencia a que eran los fieles luchadores de los desposeídos y los débiles. Pedimos justicia y que el Estado no haga la vista gorda ante este atentado a la vida de nuestros compatriotas", agrega. "Argentinos; no dejemos que los medios de comunicación que son igual de culpables de este silencio nos manejen el telescopio a lo que está pasando en el norte de nuestro continente. Repudiamos los actos de racismo en Estados Unidos como también las manifestaciones violentas de algunos grupos, tenemos que entender que el tapabocas va en la nariz y la boca, no en los ojos como quiere el gobierno nacional. Con la cuarentena pusieron a los argentinos a jugar al "gallito ciego" mientras ellos gobiernan con impunidad y violencia a lo largo y a lo ancho de la república. Desde nuestro espacio nos mueven tales ideales, la dignidad y democracia, una lástima que no todos los partidos los compartamos. Vamos a hacer lo posible para llevar las políticas de Estado por ese lado. Cuidémonos, pero no permitamos que arrebaten la democracia, república y las vidas de los débiles como sucedió en los años oscuros de nuestra historia", concluyeron.

