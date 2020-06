Ortega advierte sobre el teletrabajo

"El teletrabajo sin regulación pretende romper la solidaridad entre trabajadores", señaló el Secretario General del gremio de empleados de la ANSeS. También fijó posición sobre el rol del Estado durante la pandemia. "Desde nuestra organización gremial consideramos que el teletrabajo es la ruptura de nuestro convenio contractual. En términos generales, creo que lo que hace es romper un sistema solidario de los trabajadores. Si aceptamos eso, vamos a sufrir las consecuencias de la explotación y el individualismo", señaló esta semana Carlos "el Toro" Ortega. El campanense y Secretario General del Sindicato de Empleados de la ANSeS (SECASFPI), realizó este miércoles una transmisión en vivo a través de diferentes redes sociales, junto al secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor "el Gringo" Amichetti, durante la cual se refirió a la situación de los trabajadores que actualmente llevan adelante sus tareas con la modalidad de teletrabajo, al rol del Estado durante la pandemia. "Uno de los desafíos –comentó Ortega- que plantea la pandemia es dar la pelea contra la individualización. Por lo menos en nuestro gremio, que es un gremio de servicio a la comunidad, nos equivocamos si empezamos a discutir si hay que hacer teletrabajo o no, hay cosas más profundas" y en ese sentido agregó: "Unas de las cosas que hay que aprender de esta crisis es tratar de ser más solidarios y más empáticos con los problemas de la sociedad; hay que dar la discusión por la subjetividad y la función del trabajo". En relación al rol del Estado durante la pandemia Covid-19, Ortega sostuvo: "El desafío que tenemos que asumir es tener un Estado mucho más presente. La inclusión no tiene que ser sólo en términos de asistencia, tenemos que tener al Estado como herramienta y motor de las políticas industrialistas". Por último, y dado que la transmisión tuvo lugar el 3 de junio, reflexionó en relación a los cinco años del movimiento "Ni Una Menos": "El contexto de cuarentena obligatoria agudizó la situación endémica de violencia machista, por lo que creemos urgente y necesaria la promoción de políticas para la independencia económica y habitacional de todas las víctimas", dijo, y se manifestó a favor de la implementación de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y de estrategias para la prevención y erradicación de todo tipo de violencias hacia la mujeres y diversidades.

Ortega advierte sobre el teletrabajo

