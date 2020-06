La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jun/2020 ¡Si ésta casa hablara!







"Cada vez que un niño es abandonado, se realiza no sólo un acto de injusticia, sino que se ratifica también el fracaso de esa sociedad". Papa Francisco - Discurso Consejo pontificio para la familia - 25 de octubre de 2013 Cuántas veces hemos escuchado esa frase. Y bueno, hoy quiero empezar a hablar. Me valgo de unos amigos que quisieron poner su oreja para ello. Primero lo primero. Me tengo que presentar: Soy el HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. Pertenezco a CARITAS de la Parroquia Catedral y hace casi cuarenta años nací en Campana y sigo en pie, como los árboles. Muchos me conocen, muchos han oído al menos de mí, pero hay gente que todavía no me conoce. Soy una casa donde habitan muchos niños y niñas que la Justicia me envía porque su situación se había vuelto difícil con sus familias. Imito a una familia, pero no lo soy. A los niños y niñas que cobijo, lo hago por un tiempito, a mi gusto siempre muy largo; no por qué no los quiera tener en mi casa, sino porque siempre lo mejor para ellos es que o vuelvan con su familia o con una familia nueva que los adopte. Pero voy muy rápido... Cuando les cuente lo que quiero contarles me van a entender mejor. Hoy, gracias al Diario, me dejan hablarles. Mi idea, y espero que les guste, es ir contándoles como es el HOGAR, que hacemos, porque estoy acá hace casi cuarenta años, anécdotas, el día a día del Hogar. Y también LO QUE NECESITAMOS Y COMO PUEDEN AYUDARME. A lo largo de estos casi 40 años, pasaron por el Hogar más de 300 niños, niñas y adolescentes. Se imaginan la de Historias que hay: Divertidas, alegres y algunas no tanto; pero son historias de vida y vida de niños y niñas a los que vi llegar asustados, los vi llorar, los alimenté, cuidé, jugué y recé con ellos, acompañé en su educación y los ví irse. Algunos aun me visitan, y hoy, cuando los veo "grandes", me emocionan hasta el llanto. Perdónenme si no use nombres o los cambie, pero a los niños y niñas los cuido también en eso. Como presentación me parece que está bien, espero que pueda seguir contándole mi vida a todos ustedes, no es falta de humildad, pero CREO QUE VALE LA PENA.... Hasta la próxima, si Dios y el Editor quieren.



HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, CAMPANA Ponemos el oído en el Hogar: P. Fernando Crevatin , Párroco Parroquia Santa Florentina, Parroquia Catedral, Diócesis Zárate- Campana. Sandra Schenonne, Directora HNSL.- Facebook e Instagran: HOGAR LOURDES CAMPANA Tel. (03489) 15311565 - E mail: donaciones@hogarlourdes.org



