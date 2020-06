La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jun/2020 A cinco años del primer "Ni Una Menos" los femicidios continúan en aumento













Matías Martínez Reina.

En lo que va del año se registran muertes de mujeres por violencia de género cada 29 horas. La mayoría de los femicidios se produjeron durante el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. El pasado 3 de junio se cumplieron cinco años de un momento que quedó grabado en la historia Argentina, en el que las mujeres salieron masivamente a las calles al grito de "Ni Una Menos". En un nuevo aniversario de aquella primera movilización, movimientos feministas, organizaciones de derechos humanos, colectivas de mujeres y diversidades continúan luchando en pos de una sociedad igualitaria y libre de toda forma de opresión patriarcal. "Durante el período del aislamiento social, preventivo y obligatorio los femicidios y las denuncias por violencia de género han aumentado de manera exponencial, poniendo en evidencia que la violencia machista se recrudece aún más en tiempos de pandemia. En este escenario consideramos que no se puede detener la lucha contra la violencia durante la cuarentena. Todo lo contrario, ya que es en este tiempo cuando mayor visibilidad hay que darle a la problemática", señaló el Lic. Matías Martínez Reina. El período de aislamiento social, preventivo y obligatorio se transformó en una variable más que incide negativamente en los episodios de violencia. En este sentido y tomando como referencia el día 12 de marzo, fecha en que se inició las restricciones de circulación y se puso en marcha la cuarentena para evitar la expansión del COVID-19, en Argentina se registraron 71 muertes violentas de mujeres. Por otra parte, el 20% de mujeres víctimas de femicidio había denunciado a su agresor previamente, mientras que el 10% tenía restricción de contacto o perimetral y el 1% poseía botón antipánico. "A medida que se avanza en la conquista de derechos y en materia de leyes en pos de la equidad de género, se produce una reacción del machismo que se traduce en un aumento de la violencia hacia las mujeres y las diversidades, no sólo en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos. Es decir, no solamente aumentó la cantidad de femicidios que se produjeron, sino que también es mayor la brutalidad de los mismos. Sin ir más lejos, Campana fue escenario de femicidio en este tiempo cuarentena. Que hoy en día las distintas organizaciones comprometidas con la problemática hayamos conformado el Foro de Género y Diversidades muy significativo, ya que se constituye en una herramienta muy significativa que contribuirá en la lucha por la equidad de género y en contra de la violencia machista", refirió el Lic. Matías Martínez Reina.

