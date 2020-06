P U B L I C









Epilepsia: definida como un trastorno neurológico causado por aumento de actividad eléctrica neuronal en alguna región del cerebro. Es lógico pensar, en las consecuencias que esta actividad anormal podría traer consigo. Sin embargo, cuando hablamos de epilepsia, estamos hablando de muchas situaciones distintas englobadas en esa característica de aumento de excitabilidad neuronal. Para nuestra tranquilidad, la mayoría de las veces, estas situaciones son controlables con los tratamientos adecuados, que permiten una vida absolutamente normal. Lo primero a remarcar es que no toda convulsión (manifestación más frecuente del trastorno) es una epilepsia, las causas de convulsiones son múltiples, en la que está incluida la epilepsia, desde luego. El probable deterioro intelectual o secuela motriz, es una duda frecuente. Es necesario aquí, destacar que dichas secuelas dependen directamente del diagnóstico previo a epilepsia, del cual el trastorno neurológico puede ser consecuencia como un elemento más del cuadro. Así, los eventos convulsivos que provocan, no suelen dejar secuelas si son debidamente controlados en su frecuencia. Esto se vincula con un concepto muy arraigado de muerte neuronal, y está directamente relacionado con la duración del evento convulsivo, que en general no excede los 5 minutos, por lo tanto no llega a duraciones críticas y peligrosas en ese punto. Otra pregunta casi inmediata, luego de establecido el diagnóstico, es la duración del tratamiento, o si el mismo es para toda la vida. Volvemos aquí al concepto de "epilepsias" más que epilepsia. Pero, por regla general, en base a estadística, podemos decir que en la mayoría de los casos, un niño epiléptico no necesariamente será un adulto epiléptico. En tal sentido, las epilepsias secundarias a causas orgánicas o estructurales, lógicamente, permanecerán mientras no se solucione el problema que la originó. Quisiera hacer un comentario especial para métodos de tratamiento poco habituales. Existen, para ciertos tipos de epilepsias (aquellas en las cuales el tratamiento farmacológico habitual no da respuestas satisfactorias y constituyen lo que llamamos "epilepsias refractarias") terapias comprobadas científicamente, como lo son la dieta cetogénica o el estimulador vagal. Obviamente representan un porcentaje menor en los tratamientos y para casos seleccionados. También existe la cirugía de la epilepsia, en casos seleccionados. Párrafo aparte para una consulta casi diaria, aceite de cannabis. Decir que es un recurso farmacológico muy promisorio en epilepsia, comprobado científicamente en la actualidad, solo para ciertos tipos de epilepsia refractaria, en otras palabras, no para la mayoría de ellas. La interconsulta oportuna, derivada por su pediatra, mejora el pronóstico de estos trastornos. Los esperamos en CMR, todos los lunes a partir de las 16 hs, con turnos programados. Dr. Pablo Blanco. Neurólogo Infantil (MN 104774 / MP 55842) - Centro Médico Rawson (CMR)

Mitos en epilepsia

Por Dr. Pablo Blanco

