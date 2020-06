La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jun/2020 La cocina de la abuela Berta:

Repollitos de Bruselas a la Crema

Por Berta Chudnobsky













Berta Chudnobsky

Entramos en temporada de las crucíferas, que son los repollitos de Bruselas, el coliflor, el repollo, el brócoli… no sólo están a precio más accesible, sino que son de gran importancia en nuestra dieta dado que a través de ellas incorporamos muchos minerales, vitaminas y anti oxidantes tan importantes para la actividad cerebral o como antitumorales como el selenio y el betacaroteno. Sus propiedades se mantienen mejor crudos, y cocidos al vapor el agua se puede aprovechar para caldos y salsas. INGREDIENTES - ¼ kilo de repollitos de Bruselas - 1 Taza de leche - 30 grs. de manteca - Sal, nuez moscada - Queso rallado a gusto - 1 taza de harina leudante - ½ pote chico de crema de leche Opcional - 3 dientes de ajo - 3 filetes de anchoa - ½ pote de crema de leche PREPARACIÓN Lavar y cortar la base a los repollitos y cocinar en agua caliente que queden al dente .colar no dejar que se recocinen. Preparar una salsa blanca mezclando en frío los ingredientes sin la crema cocinar mezclando para que no se pegue y que la harina se cocine, debe quedar liviana y agregar la crema. Colocar en una asadera con un poco de aceite los repollitos, cubrir con la salsa espolvorear con queso rallado y gratinar al horno. La otra opción es picar el ajo rehogar unos segundos, incorporar las anchoas picadas y crema y verte sobre las verduras y gratinar. Se puede acompañar con unas pechugas de pollo con limón a la plancha. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

